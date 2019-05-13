В Шымкенте двое мужчин заставляли старшеклассников и первокурсников оформлять крупные кредиты или покупать в рассрочку дорогостоящую технику.

Двое вымогателей, один из которых ранее был судим за аналогичное преступление, выбирали юношей, не способных постоять за себя. Молодым людям угрожали расправой. Тех, кто проявлял упорство, жестоко избивали. Подавив любые попытки сопротивления, злоумышленники заставляли своих жертв брать кредиты на общие суммы до полутора миллионов тенге.

Каждого из потерпевших в течение одного-двух дней преступники возили в разные банки и торговые центры. Молодые люди вынуждены были оформлять денежные кредиты, а также покупку в кредит дорогостоящей техники и аппаратуры, которые сразу же забирали. Банковские и торговые служащие не заметили ничего подозрительного. Все жертвы имели удостоверения личности, оформляли кредиты собственноручно.

Преступная пара действовала около полугода. На их счету оказалось пятеро молодых людей от 16 до 19 лет. О произошедшем родители потерпевших узнавали лишь спустя два-три месяца. Когда из банков приходили жесткие уведомления о неуплате по крупным долгам и начислении солидных пени.

Большинство потерпевших ничего не знали о личностях преступников, жертвами которых они стали. Но благодаря тому, что несколько раз все фигуранты оказались зафиксированы камерами наблюдения в банках и торговых центрах, подозреваемые были установлены и задержаны.

Енбекшинский районный суд признал их виновными в вымогательстве в крупном размере и приговорил к шести годам лишения свободы. Осужденных обязали возместить весь причиненный ущерб пострадавшим.