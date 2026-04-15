В Туркестане стартовал второй этап Кубка Казахстана по стрельбе из лука

В Туркестане на стадионе имени О. Жарылкапов стартовал второй этап Кубка Республики Казахстан по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров. В соревнованиях принимают участие около 260 спортсменов из 12 регионов страны.

В турнире выступают сильнейшие лучники из Астаны, Алматы и Шымкента, а также из Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей. Соревнования считаются одним из крупнейших спортивных событий, объединяющих сильнейших лучников страны.

На церемонии открытия участников приветствовали руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области Галымжан Худияров, заместитель акима города Мадияр Алипов и исполнительный директор Федерация стрельбы из лука Республики Казахстан Едил Темирбеков.

Отмечается, что Кубок Казахстана состоит из четырех этапов. Первый этап прошел в Шымкенте, где уже определились первые победители. Тогда представители Туркестанской области — Виктория Лян и Бунед Мирзаметов — показали высокие результаты и заняли призовые места.

По итогам текущего этапа лучшие спортсмены получат возможность войти в состав национальной сборной и представить Казахстан на этапе Кубка мира, который пройдет в начале мая в Шанхае.