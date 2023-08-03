Шымкентская лучница Диана Турсынбек завоевала «серебро» на Всемирной летней универсиаде

Шымкентская лучница Диана Турсынбек выиграла серебряную медаль всемирной летней универсиады в Китае.

В решающем противостоянии соперницей Турсынбек была кореянка Чой Ми Сун. Итогом стала победа спортсменки из Южной Кореи со счётом — 6:2. Для Казахстана эта медаль стала уже шестой на проходящей универсиаде. В копилке сборной три серебра и три бронзы. Соревнования в Чэнду продлятся до 8 августа.

С победой на крупных соревнованиях встречают обладательницу серебряной награды летней Универсиады. Стрельбой из лука Диана Турсынбек занимается больше 10-ти лет. Её упорный труд превзошел самые смелые ожидания, признаётся призёр.

Диана Турсынбек, серебряный призер всемирной летней универсиады по стрельбе из лука:

«Это опыт скорее всего и поддержка тренеров и наставничество тренеров скорее всего. Планы, это конечно Олимпийские игры, Азиатские игры, и победа на Олимпийских играх. Когда мне было 12 лет мне понравился сам вид спорта, как выглядит, и все после этого как-то осталась. Эстетика спорта понравилась».

После почти четырёхлетнего перерыва, из-за пандемии, огонь летней Универсиады вновь был зажжен. 31-ые по счёту Игры, принимает китайский город Чэнду. Сборная Казахстана сформирована из девяноста лучших студентов-спортсменов. Они представят нашу страну в 11-ти дисциплинах: стрельбе из лука, легкой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, дзюдо, настольному теннису, таеквондо, плаванию и фехтованию.

Эльмира Рахимжанова, –мама Дианы Турсынбек:

«Диана уже около 10 лет занимается стрельбой из лука. Любит очень свое занятие. В начале мы рассматривали это как развлечение. Сейчас она основательно увлеклась этим видом спорта. Можно сказать кайфует от своих занятий. И благодаря всему этому она достигает хороших результатов. Желаю всем спортсменам, чтобы они достигали, стремились, представляли и защищали Казахстан и добивались больших высот».

Диана Турсынбек- студентка третьего курса университета в Шымкенте. Преподаватели спешат разделить радость победы и пожелать успехов в этот особенный для всех день.

Сапаркуль Еркебаева, декан университета:

«Мы очень гордимся своей студенткой. Она прославила Казахстан на всю мировую спортивную арену. Диана Турсынбек помимо спорта, отлично учится, является обладательницей именной стипендии ректора».

Для спортсменки – эта первая Универсиада в карьере. До участия в престижных соревнованиях, шымкентская лучница стала первой на республиканском Чемпионате по стрельбе из лука в Талдыкоргане.

После короткого отдыха, Диана займется подготовкой к Олимпийским и Азиатским играм.