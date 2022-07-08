Сильнейшие лучники Казахстана собрались в Шымкенте

В Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. В нём участвует свыше 200 спортсменов из 7 регионов республики, сообщает OTYRAR.

Среди претендентов на медали как новички, так и участники международных соревнований и олимпийских игр.

Этот чемпионат Казахстана для 15-летней спортсменки из Шымкента Александры Перкиной – первое крупное соревнование. Путёвкой на эти состязания для неё стала победа в жестком отборочном турнире.

“На данный момент, я пока ничего не чувствую. Потому, что я стараюсь не заморачиваться на этом. Не думать, чтобы стрелять для себя. Попробую забрать первое место, а почему бы и нет?” — делится впечатлениями молодая спортсменка.

Пока новички пытаются заявить о себе на республиканском уровне, более опытные спортсмены оттачивают мастерство, чтобы быть готовыми к международным соревнованиям. Титулованный лучник участник олимпийских игр в Рио Султан Дузельбаев признается, что чемпионат страны для него хорошая тренировка перед турнирами международного уровня.

“В этом году должен был пройти чемпионат Азии в Китае. Но, в связи с пандемией их перенесли на следующий год. Для меня это хороший шанс подготовиться. А чемпионат Казахстана собирает сильнейших спортсменов нашей страны. Поэтому, это хорошая возможность посоревноваться с сильными стрелками», — говорит Султан Дузельбаев.

Спортсменам предстоит стрельба по двум категориям – блочном луке на дистанции 50 метров и классическом- на дистанции 70 метров на открытом воздухе.

“В соревнованиях участвуют больше 200 спортсменов из Шымкента, Алматы, Нур-Султана, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской областей и Западного Казахстана», — рассказывает государственный тренер по стрельбе из лука Айнур Абдраимова.

Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука пока в самом разгаре. А имена победителей будут известны 11-го июля.