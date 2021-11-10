Глядя на обезвоженный канал, дехканин Пернебек Сембаев сокрушается: надежды в этом году не оправдались. Из-за нехватки поливной воды у него засохла люцерна и пшеница.

Убытки подсчитывают и другие аграрии в поселке Балыкты.

«Весной посеял на 6 гектарах. Четыре гектара люцерна и ячмень, еще 2 гектара отдал под пшеницу. Из-за отсутствия поливной воды люцерну вообще не собрал, ячмень всего 15 мешков. Каждый по 40 килограммов, остальное всё пропало», — говорит Пернебек Сембаев, житель поселка Балыкты.

Проблемы с поливной водой сельчане испытывают на протяжении последних двух лет. Именно столько времени в районе ведется ремонт оросительных каналов. По графику должны завершить его в 2023 году. Вот только люди недоумевают: как прожить еще столько времени без воды и урожая.

«Надо было сначала Бозарык закончить, а потом закрыть Кен канал. А они одновременно всё закрыли. Люди без воды остались. Говорят, в 2023 году закончат. А до этого времени мы не должны жить? В сельской местности работы нет. Только огород и скот», — говорит Байысбай Бабаев, житель поселка Балыкты.

Данный канал находится на балансе «Казводхоза». По проекту, отремонтировать здесь должны 127 километров. Пока сделали только 25 из них и работу остановили. Подрядчик сообщил, что цены на строительные материалы резко выросли.

«Работа остановлена с июня. По словам подрядчика, в связи с удорожанием строительных материалов, таких как цемент, арматура, горюче-смазочные материалы, вносится корректировка», — говорит Абылай Тулепбергенов, специалист отдела сельского хозяйства Тюлькубасского района.

Тем временем аграрии попытались сами сделать временный канал. Но поливная вода, по их словам, вдоволь все равно не доходит. Однако, в Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, тревогу сельчан не разделяют. Там сообщили, что поливная вода весь сезон подавалась вовремя. Согласно графику. В комитете считают, что люди сейчас паникуют, потому что боятся, что к новым посевам канал не успеют достроить.