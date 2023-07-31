80,1 % жителей Шымкента застрахованы в системе ОСМС

В Шымкенте прошла встреча с руководителем фонда обязательного социального медицинского страхования Сабитом Ахметовым.

Горожане смогли задать интересующие вопросы спикерам.

Сегодня около 80 процентов жителей третьего мегаполиса застрахованы в ОСМС. Об этом сообщил, руководитель обязательного социального медицинского страхования Шымкента. По словам руководитела фонда Сабита Ахметова, на сегодняшний день актуальной проблемой остаются — кредиторские задолженности.

Сабит Ахметов, руководитель фонда обязательного социального медицинского страхования

«Это касается государственных клиник. Ведь 80% средств уходит на зарплаты сотрудников, а остальные 20% — не покрывают расходы. Поэтому увеличивается размер кредиторских задолженностей. В приложении kaspi.kz есть функция, где можно в течение нескольких минут зарегистрироваться на базе и получить бесплатную медуслугу. Оплачиваете в месяц по 3 тысячи 500 тенге, за год это 42 тысячи».

Чтобы стать участником системы обязательного социального медицинского страхования, можно вносить платёж самостоятельно.

В этом году на финансирование медицинской помощи населению предусмотрено более двух с половиной триллионов тенге.

«Первая медицинская помощь должна оказываться бесплатно. Однако, я не считаю, что наша медстраховка полезна, если сравнить ту сумму, которую мы пополняем на этот счет. Например, медстраховка не покроет стоматологические услуги. В диагностических центрах всё платно. Кроме рентгена. И то, нужно записываться заранее».

«Из-за того, что мы работаем на госслужбе, некоторые медуслуги мы получаем на бесплатной основе»,-говорят жители

Получить бесплатную медуслугу без страховки могут несовершеннолетние, студенты, беременные женщины, пенсионеры и люди с особыми потребностями.

Специалисты по всей стране активно объясняют важность медстрахования для полноценного внедрения этой системы.

Сабит Куралбек, директор филиала фонда обязательного социального медицинского страхования в г. Шымкенте

«Сейчас многие частные медцентры, несмотря на отсутствие необходимых возможностей, участвуют в данной системе.

В некоторых учреждениях не хватает оборудования или специалистов.

Поэтому мы собрали всех частников и выслушали их предложения. Эта работа ведется для того, чтобы улучшить систему медстрахования».

С каждым годом численность населения Шымкента растет. По данным государственного комимета статистики, сегодня в городе живут один миллион 198 тысяч человек. Из них 20% в системе ОСМС не застрахованы.