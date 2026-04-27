За один день акции «Таза Қазақстан» в области посадили 20 тысяч деревьев

В рамках общенациональной инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» в Туркестанской области была организована экологическая акция. Акция прошла на территории заповедника «Аксу-Жабагылы» в Тюлькубасском районе.

Знаменитому заповеднику «Аксу-Жабагылы» в этом году исполняется 100 лет. Он внесен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. И жители Туркестанской области начали летний сезон с общенациональной программы «Таза Қазақстан». В целом, в акции на территории заповедника приняли участие более двух тысяч человек, они посадили 1000 саженцев.

Мадина Асанбай, волонтер: «Мы находимся в ущелье Жетімсай на территории Курыка, расположенной на высоте 1490 метров над уровнем моря. Я участвую в акции «Таза Қазақстан» в качестве волонтёра. Как вы заметили , все жители региона активно участвуют в мероприятии и вносят свой вклад в ее реализацию. Аксу Жабаглы один из самых красивых заповедников страны. Мы должны беречь го, сделать все для для его сохранения».

Заповедник “Аксу-Жабагылы” был создан в 1926 году, он стал первым природным заповедником Казахстана. Его территория превышает 131 тыс. гектар и граничит с Кыргызстаном и Узбекистаном. Здесь произрастает более 1300 видов растений, обитают редкие животные, такие как снежный барс, архар, горный козел, рысь, бурый медведь. Аксу-Жабаглинский заповедник — это не только природоохранное место, но и важный объект для проведения научных исследований.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «С начала программы «Таза Қазақстан» в регионе было посажено более двух миллионов деревьев, закуплено около 400 единиц новой техники для санитарии населенных пунктов. Также введены в эксплуатацию 11 парков, восемь скверов и четыре аллеи. В рамках акции «Мөлдір бұлақ» очищено 155 родников и 77 рек».

В ходе акции во всех районах и городах области посажено 20 тысяч деревьев. На полигоны было вывезено 350 тонн мусора — очищено 17 тысяч гектаров.