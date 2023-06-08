Как работает программа переселения на Север?

В трудодифецитные места продолжают отправлять переселенцев из густонаселенных регионов передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Группа потенциальных переселенцев из Туркестанской области на днях побывала на севере страны. В ознакомительную поездку отправились более 50 жителей области, семьи, которых рассматривают возможность переезда в другие регионы.

В этом году по государственной квоте переехать на север смогут 8,5 тысяч человек. Им обещают помочь с приобретением жилья, с трудоустройством, также с открытием собственного дела. Такой перспективой заинтересовался и житель Мактааральского района Гани Кудабаев. У него не было постоянной работы, приходилось подрабатывать на стройках в Алматинской области. Поездка на север оказалась для Гани результативной. Нашел работу и себе, и своей супруге в Есильском районе Акмолинской области.

«Жена – педагог со стажем, её пригласили школьным учителем в село Орнек. Для меня нашлась вакансия охранника. Там очень большие возможности для занятия сельским хозяйством. Решили купить дом прямо возле школы. В целом из наших родственников готовы переехать 7-8 семьей», — говорит Гани Кудабаев, житель Мактааральского района.

Житель Келесского района Мухамеджан Алдияров для переселения выбрал Акжарский район Северо-Казахстанской области. Он решил обосноваться в селе Карашилик и заняться животноводством.

«Я решил переехать, потому что увидел хорошие условия для разведения скота. Хочу создать большое хозяйство», — говорит Мухамеджан Алдияров, житель Келесского района.

Как рассказали потенциальные переселенцы, на севере много возможностей для желающих работать. Можно заниматься рыбным хозяйством, животноводством, земледелием. Большим спросом пользуются специалисты сферы образования и здравоохранения. Меценат Жанабай Агабеков занимается обустройством своих земляков в новых местах с 2016-го года. По его словам, многие участники ознакомительной поездки готовы к переезду в более перспективные регионы. Эта программа – хороший шанс для многодетных семьей, которые испытывают сложности с трудоустройством и жильем.

«80% из тех, кто там побывал, уже заключили договоры и готовы к переезду. За каждым стоят семьи из 5-6 человек. Даже если половина из них расскажет окружающим о своих впечатлениях, мы сможем переселить туда минимум 100 семьей», — говорит Жанабай Агабеков, депутат областного маслихата.

Переселение жителей трудоизбыточных регионов на малонаселенный север реализуют в рамках национальной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны». Каждому участнику предусмотрена единовременная помощь – 241 тысячи 500 тенге. Также оплачивают годовую аренду жилья, а при покупке компенсируют половину стоимости. С 2012-го года в северные регионы переехали более 12 тысяч семьей.