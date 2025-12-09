АФМ раскрыли крупную схему нелегального игорного бизнеса

Агентство по финансовому мониторингу выявило незаконный игорный бизнес. На этот раз раскрыта крупная схема, действовавшая через трансграничные денежные переводы.

В неё были вовлечены более 20 платежных организаций, а также некоторые сотрудники банков. Установлено, что схему поддерживали четыре онлайн-казино

Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу:

«Владельцы Финтех сервиса использовали серые пост. терминалы и терминалы ID приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день, объем нелегальных операций превышает 600 млн тг. В противоправную деятельность оказались вовлечены- 20 платежных организаций, а так же отдельные должностные лица БВУ».

Выявлен и закрыт call-центр, который содействовал проведению переводов. В нём работали 120 человек, включая иностранцев. Сотрудники центра принимали деньги в криптовалюте. Общий оборот составлял около 200 миллионов долларов.

В рамках дела проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства, девять человек взяты под стражу.