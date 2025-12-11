Шымкент привлечет 6,6 трлн тенге инвестиций

С целью стабильного развития экономики региона руководство мегаполиса планирует привлечь в Шымкент 6,6 триллиона тенге инвестиций в ближайшие пять лет.

Об этом на пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.

«Мы создаём благоприятные условия для инвесторов и обеспечиваем им постоянную поддержку. За последние 3 года в экономику города было привлечено более 2 трлн тенге инвестиций, из которых 75% – частные инвесторы. Среднегодовой рост составил 11%. Сегодня сформирован пул из 221 инвестиционного проекта общей стоимостью 4,6 трлн тенге, в рамках которых будет создано более 29 тысяч новых рабочих мест, – отметил аким.

Аким мегаполиса также выделил крупные проекты, реализуемые в Шымкенте:

«Alsera KZ» (Турция) – строительство крупнейшего современного тепличного комплекса на 650 га стоимостью 322 млрд тенге, которое началось в 2024 году. В этом году завершён первый этап стоимостью 98 млрд тенге, с 42 га теплиц собран первый урожай.

«Fabe Agro» (Польша) – строительство высокотехнологичной теплицы стоимостью 68 млрд тенге на 144 га. Планируется ежегодный сбор 36 тыс. тонн томатов и огурцов, рабочие места получат более 800 человек.

«YDA Group» (Турция) – строительство завода по производству производственных технологических материалов на 313 млрд тенге, и компания «INTERTRANS» (Казахстан) – завод по производству порошкового полипропилена из нефтепродуктов стоимостью 80 млрд тенге.

На недавно прошедшем инвестиционном форуме в Астане подписано соглашение с китайской компанией «Shaanxi Construction Engineering» на 55 млрд тенге по производству электричества мощностью 24 МВт с использованием бытовых отходов. Для проекта выделен участок площадью 12 га рядом с полигоном ТБО.