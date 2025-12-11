Берденов, поставки газа и мусор: О чем говорил аким на брифинге СЦК

Социальное жилье, мусор, охрана акимата и траты на празднование Нового года. Это далеко не полный перечень вопросов, которые задали акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову на пресс-конференции в Астане, где он рассказал сегодня о социально-экономическом развитии мегаполиса. Все подробности у наших столичных корреспондентов.

Общий экономический рост третьего мегаполиса Казахстана за десять месяцев этого года составил 14,8 процента. По этому показателю Шымкент занял второе место среди регионов страны. Такими данными поделился на пресс-конференции в Астане аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. После почти получасового выступления одним из первых вопросов стало социальное жилье. Градоначальник пообещал, что все запланированные на этот год более 1,5 тысяч квартир будут переданы очередникам.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента:

«На сегодня мы уже приобрели 819 квартир, по остальным квартирам идут процедурно работы, до конца года мы все закончим, и квартиры будут переданы очередникам».

Отвечая на вопросы журналистов, аким рассказал о новой транспортной развязке, проблемах с экологией и поставками автогаза. А также сообщил, почему хранил молчание по делу о покушении на экс-замакима Руслана Берденова. По словам Сыздыкбекова, он не имел никакого права говорить что-либо, так как это могло помешать процессу. Сейчас стрелявший в его бывшего зама уже осужден. Охрану акимата после этого ЧП усилили.

«Охрану, конечно, охрана усилена, охраняет специальный полк полиции, то есть все на конкретном, должном уровне», — коротко ответил Габит Сыздыкбеков.

Аким Шымкента рассказал и о предстоящих затратах на празднование Нового года в мегаполисе. Затраты довольно солидны почти 100 миллионов тенге.

«У нас есть пять районов, помимо этого на центральной площади – в основном раньше у нас были искусственные елки, в этом году планируем установить натуральную ель. В общем по городу выделено 99 миллионов тенге».

Габиту Сыздыкбекову поступили вопросы от 70 представителей СМИ.

Нурзат Карим, информационная служба телеканала «Отырар», Астана