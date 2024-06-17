Правила лета для детей

Лету уже дан старт. Как сделать три месяца каникул полезными для здоровья наших детей, об этом РАБАТ попросил рассказать Инну ГЛАЗЕБНУЮ, руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента.

– Инна Михайловна, чем и почему дети болеют летом?

– На то есть две причины: наступающая жара, а точнее, перепады температур и не полностью сформированная детская иммунная система.

Поясняю: разница температур может вызвать стресс для организма ребенка и снизить его защитные функции.

Через пару недель, 25 июня, начнется шильде – период 40-градусной жары. Дети, как играли на солнце, так они и будут там бегать и прыгать. Потом им надо будет забежать домой, скажем, пообедать, воды попить, может, мультфильм посмотреть. И они сразу попадают в охлажденное кондиционером помещение. Плюс холодная вода, молоко или компот – и все! Организм ребенка не успевает быстро приспособиться. И это, как правило, приводит к простуде.

И еще: напоминаю об опасности долгого пребывания на солнце детей, впрочем, как и взрослых. Это чревато солнечным ударом. На жаре поднимается температура тела, она становится выше нормы. Организм по-своему начинает бороться с этим состоянием, открывая поры и увеличивая потоотделение: он хочет охладить тело. Находясь на солнце в жаркий день, можно гарантированно через пот потерять слишком много воды и электролитов, таких как натрий и калий.

– Признаться, я думала, летом у ребятни больше проблем от немытых рук…

– Вы недалеко от истины. Несоблюдение гигиены тоже частая причина проблем со здоровьем. Зачастую дети забывают вымыть руки после уличных игр, а за что они там только не держатся, что и кого только не трогают – и качели, и мячи, и кошек-собак, и пыль… Все это повышает риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе паразитами.

– А еще укусы комаров…

– Да, насекомых летом во дворах и на дачах множество. Это комары, мухи, осы, пчелы, пауки, клещи, блохи, вши и так далее. Их укусы могут стать серьезной проблемой для здоровья. Самое неприятное, что некоторые насекомые могут передавать человеку болезни.

– Какие?

– Самые опасные – укусы клещей, которые могут заразить конго-крымской геморрагической лихорадкой. Укусы комаров, ос и муравьев могут вызывать раздражение и аллергические реакции.

– Как же укрепить иммунитет ребенка?

– Есть пять простых правил для родителей, которые помогут укрепить иммунитет их детей во время летних каникул.

Первое – питание. Оно должно быть здоровым и сбалансированным. Включайте в рацион ребенка и ваш собственный свежие овощи, фрукты, зелень, белковые продукты и зерновые. Меньше сахара и вредных сладостей.

Второе правило – активный, подвижный образ жизни. Это игры на свежем воздухе – футбол, волейбол, бадминтон. Такая активная, эмоциональная игра укрепляет иммунную систему, расслабляет нервную. Согласитесь, после напряженного учебного года этот перенастрой на активность просто спасение для детского организма. И потом, вы сами увидите, как это повышает настроение и общий тонус тела.

Третье правило – сон. Да, я напоминаю о важности полноценного, крепкого сна: не менее 8-12 часов в зависимости от возраста ребенка. Регулярный сон улучшает качество жизни и делает организм более устойчивым к заболеваниям.

Четвертое правило – гигиена. Надо приучать детей мыть руки после улицы и общественного транспорта, перед едой и после туалета. Не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты.

Научите своего ребенка элементарным вещам, азам оказания первой помощи: обрабатывать ранки и порезы, предварительно помыв их водой с мылом. Ребенок примерно с 10 лет должен знать, например, что к месту ушиба нужно приложить холодное. Если почувствовал себя плохо на солнце, то сразу уйти в тень и т.д. А также не делиться ни с кем личными предметами (к примеру, расческами, полотенцами, носовыми платками).

Правило пятое – наблюдательность. Учите своего сына или дочь обращать внимание на погоду. Если день обещает быть жарким, то пусть не выходит из дома без головного убора и бутылочки кипяченой воды, чая или компота. Если вдруг дождь, что не исключено, учитывая, каким был у нас май, то легкую курточку с капюшоном.

– Инна Михайловна, есть семьи, в которых растут хронически больные дети. Как им с пользой использовать летние месяцы?

– Прежде всего надо быть на связи со своим педиатром и профильным врачом. Выполнять все его рекомендации. Быть может, опять же по совету врача пройти дополнительное обследование по показаниям или курс лечения, чтобы не отвлекаться на это в учебное время, чтобы ребенок не прерывал учебы и не отставал, выкраивая на это время между уроками, домашними заданиями и секциями.

Совет всем мамам и папам – найти в эти три месяца время, чтобы сводить своего ребенка к ортопеду. Это нужно, чтобы исключить нарушения осанки и искривление позвоночника, плоскостопие и прочие патологии. Кроме того, ортопед даст рекомендации по выбору спортивной секции. Например, детям с выраженной деформацией позвоночника не рекомендуются большой теннис, прыжки, спортивная гимнастика.

Не забудьте про визит к офтальмологу. Книги, компьютер и смартфон не способствуют улучшению зрения, скорее, наоборот. Возможно, у вашего ребенка упало зрение, и нужно подобрать очки.

А если у вашей дочери или сына проблемы с весом или ростом, обратитесь к эндокринологу.

Запишите ребенка и к стоматологу, которого нужно посещать минимум раз в полгода.

– Очевидно, что во всем этом очень важен пример самого родителя?

– Разумеется, от родителей очень многое зависит. Мама или папа, а лучше оба родителя, могут привить ребенку привычку начинать утро с зарядки. На личном примере научить есть немного, но правильно. И есть здоровую, а не жареную или жирную пищу. Они могут научить своего ребенка с умом использовать гаджеты. Это нужно для того, чтобы сохранить то здоровье, с которым ребенок появился на свет, укрепить его и создать базу для здорового долголетия.

– Давайте поговорим о питании подробнее. Это очень важно, поскольку я дама с могучим весом, поэтому меня саму пугает число детей с избыточной массой тела…

– Согласна с Вами. И лето – прекрасная пора для урегулирования этого вопроса, решения проблемы. Выход – в правильной организации рациона питания. При планировании рациона стоит обратить внимание на следующие моменты.

Надо увеличить количество молока и молочных продуктов, поскольку кисломолочные напитки и творог – источники наиболее полноценного белка.

Больше овощей, фруктов, благо, в нашем регионе этих даров природы в избытке. Включайте в меню овощи: редис, капусту, морковь, свеклу, свекольную ботву, свежие грунтовые огурцы и помидоры, молодой картофель пошел… А также различную свежую зелень (как огородную, так и дикорастущую): укроп, петрушку, кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, ревень, щавель, крапиву и др. Готовьте вместе с детьми, пусть участвуют в процессе. И, кстати, не обязательно заставлять их есть именно в обед первые блюда – супы. Пусть побегают, «нагуляют» аппетит.

Важно следить за соблюдением питьевого режима. В жару заметно повышается потребность организма в жидкости. Хорошо всегда иметь в доме запас свежей кипяченой воды, морса, компота. Желательно с минимальным количеством сахара.

Соблюдение этих несложных правил поможет укрепить здоровье ребенка летом и провести отдых с пользой для здоровья.

– К сожалению, летом не уменьшается число травм у детей…

– Да, это так. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к родителя шымкентских школьников.

Уважаемые жители Шымкента и гости города, дорогие родители! Наступила пора летних каникул, детского отдыха. Задача родителей, всех нас, взрослых, создать качественные условия для безопасного отдыха наших детей. Речь идет прежде всего о профилактике детского травматизма, о детях, которые находятся без присмотра родителей. Они могут попасть в различные опасные ситуации, включая дорожно-транспортные происшествия (ДТП), падения из окон, другие травмирующие ситуации, которые могут причинить вред их здоровью.

Поэтому, дорогие родители! Продолжайте обучать своих детей правилам дорожного движения, контролируйте их пребывание дома и вне дома, не оставляйте их без присмотра!

Если ваши дети еще младшеклассники, несмышленыши, заранее уберите от них в безопасные места лекарства, дезинфицирующие средства, бытовую химию, а также спички и любые другие пожароопасные предметы.

С начала этого года около 12 000 детей Шымкента обратились за медицинской помощью по причине получения различных видов травм, соответственно, летний отдых для этих ребят испорчен. Более того, некоторым из них понадобится длительное лечение, а кто-то обречен стать инвалидом. Печально, что некоторые дети получают травмы, прыгая на опасных батутах, попадают под удары спортивных ворот, травмируются на водных горках.

Мальчишки и девчонки всегда «под прицелом» цепких взглядов педофилов. Не отпускайте их в дальние прогулки, они не должны ходить без сопровождения взрослых.

То есть опасности подстерегают детей со всех сторон. Берегите их, не позволяйте кому-либо омрачить их летний отдых!

– Благодарю за интервью!

справка РАБАТа

Инна Михайловна Глазебная.

Контакты для связи:

телефон приемной: 8 (7252) 56-23-04,

е-mail: i.glazebnaya@shymkent.gov.kz.

Фарида Шарафутдинова