9700 школьников из Шымкента отдохнут бесплатно

Более 759 миллионов тенге — именно столько направил акимат Шымкента на бесплатные путёвки для почти 9700 школьников. Цифры впечатляют — но как именно будут организованы каникулы?

Баглан Умбетбаев, начальник отдела управления образования г. Шымкента: «В этом году планируется охватить летним отдыхом 241 852 учащихся — это почти 95%. 9693 ребёнка получат бесплатные путёвки. Большая часть, более 8 тысяч, отправятся в частные лагеря. Все воспитанники детских домов и учащиеся школ для одарённых детей также будут обеспечены отдыхом».

Кто же может претендовать на бесплатную путёвку?

Перечень категорий определён, а приём документов стартует уже 2 июня.

«Путёвки предоставляются детям из пяти категорий. Это семьи, получающие адресную помощь, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты, пострадавшие от ЧС, а также малообеспеченные семьи, по решению попечительского совета школ», — ответил начальник отдела управления образования Шымкента.

Шолпан Аширбаева — многодетная мама. Она уже подготовила документы. Говорит, что доверяет системе и каждый год отправляет своих детей на отдых.

Шолпан Аширбаева, жительница Шымкента: «Мы отправляли детей и в прошлом, и позапрошлом году. Им всё понравилось. Воспитатели хорошие, условия отличные. Мы даже навещали их — слышали только хорошие отзывы. Всё было бесплатно. В этом году снова хотим подать заявку».

Отдых летом — это не только загородные лагеря. В школах продолжат работу кружки и секции. А старшеклассников ждут учебные лагеря с экскурсиями в вузы. Это шанс не только провести каникулы с пользой, но и заглянуть в возможное будущее.