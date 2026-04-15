В Туркестанской области готовят масштабную программу детского отдыха

В Туркестанской области ведется комплексная подготовка к организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков. Этот вопрос находится на особом контроле акима области Нуралхана Кушерова.

Для проведения летнего сезона 2026 года создан региональный межведомственный штаб и утвержден комплексный план на 2026–2028 годы. Он направлен на обеспечение безопасности, качественного питания, медицинского обслуживания и условий для развития детей.

По данным управления образования, летом 2026 года планируется охватить отдыхом более 496 тысяч школьников 1–10 классов.

В загородных лагерях отдохнут свыше 35 тысяч детей, в пришкольных — около 140 тысяч, еще более 300 тысяч примут участие в трудовых, туристических, творческих и спортивных программах.

Особое внимание уделяется безопасности и инфраструктуре лагерей, включая ремонт дорог, обновление инженерных сетей и расширение их мощностей. Также отдыхом будут охвачены более 1300 детей из социально уязвимых категорий.