Как школьники Шымкента проводят каникулы

Планируется обеспечить летним отдыхом более 232 тысяч учеников общеобразовательных учреждений города. Из них 9 494 ученика будут отдыхать за счет местного бюджета, 9 440 – за счет спонсоров, а 90 детей за счет профсоюза в загородных лагерях.

Остальные 213 400 школьников проведут лето на школьных площадках.

На школьных площадках отдохнут около 213 тысяч детей.

В этом году дети отдыхают в семи загородных лагерях, таких как «Бәйшешек», «Көктөбе», «Тау шыңы», «Арыс», «Машат-Арасан», «Гаваи» и «Тур база», расположенных в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Работы в этом направлении начались 20 июня в государственном лагере «Ақсу», подведомственном управлению образования города Шымкента, который расположен в поселке Көлкент Сайрамского района Туркестанской области.

114 воспитанников детского дома продолжают свой отдых в загородном лагере «Үшбұлақ». Эти мероприятия будут организованы до начала учебного года.

Кроме того, в лагере «Ақсу» организованы различные развлекательные и образовательные программы, направленные на всестороннее развитие детей.

Воспитанники могут участвовать в спортивных соревнованиях, творческих мастерских, а также образовательных семинарах и экскурсиях.

Важной составляющей летнего отдыха является безопасность детей.

В лагере «Ақсу» и других загородных лагерях особое внимание уделяется обеспечению безопасности и комфорта всех участников.

В лагерях работают квалифицированные педагоги и медперсонал, готовые оказать необходимую помощь и поддержку в любой ситуации.

Эти меры направлены на создание благоприятных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, а также на развитие их творческих и интеллектуальных способностей.

Летний отдых в лагерях позволяет детям не только отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, но и приобрести новые знания, навыки и друзей.