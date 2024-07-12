Как школьники Шымкента проводят каникулы

Планируется обеспечить летним отдыхом более 232 тысяч учеников общеобразовательных учреждений города. Из них 9 494 ученика будут отдыхать за счет местного бюджета, 9 440 – за счет спонсоров, а 90 детей за счет профсоюза в загородных лагерях.
Остальные 213 400 школьников проведут лето на школьных площадках.
На школьных площадках отдохнут около 213 тысяч детей.
В этом году дети отдыхают в семи загородных лагерях, таких как «Бәйшешек», «Көктөбе», «Тау шыңы», «Арыс», «Машат-Арасан», «Гаваи» и «Тур база», расположенных в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
Работы в этом направлении начались 20 июня в государственном лагере «Ақсу», подведомственном управлению образования города Шымкента, который расположен в поселке Көлкент Сайрамского района Туркестанской области.
114 воспитанников детского дома продолжают свой отдых в загородном лагере «Үшбұлақ». Эти мероприятия будут организованы до начала учебного года.
Кроме того, в лагере «Ақсу» организованы различные развлекательные и образовательные программы, направленные на всестороннее развитие детей.
Воспитанники могут участвовать в спортивных соревнованиях, творческих мастерских, а также образовательных семинарах и экскурсиях.
Важной составляющей летнего отдыха является безопасность детей.
В лагере «Ақсу» и других загородных лагерях особое внимание уделяется обеспечению безопасности и комфорта всех участников.
В лагерях работают квалифицированные педагоги и медперсонал, готовые оказать необходимую помощь и поддержку в любой ситуации.
Эти меры направлены на создание благоприятных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, а также на развитие их творческих и интеллектуальных способностей.
Летний отдых в лагерях позволяет детям не только отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, но и приобрести новые знания, навыки и друзей.