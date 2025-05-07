Шымкент чествует героев: военный парад в прямом эфире

В Шымкенте трансляция военного парада в День защитника Отечества проходила на лед-экранах, установленных в различных точках города. Жители смогли в прямом эфире наблюдать за торжественным шествием, не покидая городской площади.

Парад Победы — это по-настоящему важное и знаменательное событие, которое олицетворяет мужество, стойкость и героизм народа. Он напоминает о великой цене, заплаченной за свободу и мир, и служит символом национальной гордости и памяти.

— Отмечаем 80-летие окончания войны, которая нам дала радость, землю, свободу, и мы очень рады что мы сейчас живем в такой стране, где у нас нет войны.

Значение парада действительно невозможно переоценить. Это не просто торжественное мероприятие, а символ гордости, уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир.

Байдила Нурсеитулы, житель города Шымкент: «В Казахстане проходит парад. Его значение — очень великое. Если дети с малых лет будут это видеть, воспитываться на этом, понимать, как их предки и потомки добивались побед, каких побед они достигли — это будет иметь огромное значение».

130 военнослужащих войсковой части 35748, со своими семьями, и 200 воспитанников военного колледжа МО РК, под руководством начальника колледжа полковника Максата Ахшалова, с родителями учеников, приехали посмотреть военный парад прошедший в Астане.

Максат Ахшалов, начальник военного колледжа имени Сабыра Рахымова: «Сегодня, 7 мая, День защитника Отечества. В Астане проводится парад, посвященный 80-летию дня Победы. Это показывается для того, чтобы поднять патриотический настрой и дух нашей страны. А также, хочу поздравить всех жителей города и страны с Днем защитника Отечества, и с Днем 80-летия Победы».

Военнослужащий Жумат Жолдыбаев вместе с семьёй следил за трансляцией парада. За его плечами более 20 лет службы, и каждый год он старается не упустить возможность увидеть это торжественное событие, символизирующее силу и единство армии.

По его словам, он с особой ответственностью относится к патриотическому воспитанию детей, рассказывает им о подвигах предков, участвовавших в Великой Отечественной войне и стремится привить уважение к истории и любви к Родине.

Жумат Жолдыбаев, военнослужащий в/ч 6698: «Мы накрываем праздничный дастархан, если проходит парад — обязательно смотрим. В прошлом году парада не было. Раньше ходили смотреть на площадь Аль-Фараби. Мы с особым интересом смотрим парад вместе с детьми. Поздравляем всех мужчин с Днём защитника Отечества — 7 мая. Пусть в нашей стране будет мир и спокойствие».

80-летие Победы в Великой Отечественной войне, отмеченное совместно с Днём защитника Отечества, стало по-настоящему значимым и объединяющим событием для всего народа. Несмотря на то, что основные торжества прошли в столице, атмосфера единства и памяти ощущалась в каждом городе.