Шымкент борется с раком: авиаперевозка радиофармацевтических препаратов улучшит шансы на спасение

Радиофармацевтические препараты для онкологических больных Шымкента будут доставляться самолетами.

В результате переговоров между акиматом города и руководством аэропорта Шымкента, с этого момента радиофармацевтические препараты (РФП) будут доставляться в город на самолетах.

Этот новый подход обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний и повысит эффективность лечения.

В 2022 году при шымкентском городском онкологическом центре был открыт центр ядерной медицины «MIG QAZAQSTAN».

Этот центр, созданный в рамках государственно-частного партнерства, использует современные технологии для раннего выявления рака и оказания медицинской помощи пациентам.

Врачи центра вводят пациентам внутривенно радиофармацевтические препараты, дозировка которых рассчитывается индивидуально.

Затем пациентам проводится диагностическое исследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ).

Радиофармацевтический препарат представляет собой изотонический раствор хлорида натрия, содержащий 2-фтор, фтор-18. Срок распада радионуклида фтор-18 составляет 109 минут. Препарат используется для дифференциальной диагностики злокачественных новообразований, определения их распространенности и стадии, а также оценки эффективности лечения.

Благодаря комплексным мерам, предусмотренным в плане борьбы с раком на 2023-2027 годы, жизнь больных онкологическими заболеваниями значительно продлевается.

Ранее РФП доставлялись из института ядерной физики в Алматы на специально оборудованном транспорте, что занимало около 2 часов.

Однако из-за короткого срока распада препарата (109 минут) его эффективность снижалась, и он мог быть использован лишь ограниченным количеством пациентов.

Теперь же, благодаря авиаперевозкам, время доставки сокращается, что позволяет охватить большее количество пациентов.

Завтра в Шымкент будет доставлен тестовый объем жидкости вместо РФП для проверки эффективности авиаперевозки.

После подтверждения успешности такого подхода будет организована регулярная доставка необходимых объемов радиофармацевтических препаратов.