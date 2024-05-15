Шымкент борется с раком: авиаперевозка радиофармацевтических препаратов улучшит шансы на спасение

Радиофармацевтические препараты для онкологических больных Шымкента будут доставляться самолетами.
В результате переговоров между акиматом города и руководством аэропорта Шымкента, с этого момента радиофармацевтические препараты (РФП) будут доставляться в город на самолетах.
Этот новый подход обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний и повысит эффективность лечения.
В 2022 году при шымкентском городском онкологическом центре был открыт центр ядерной медицины «MIG QAZAQSTAN».
Этот центр, созданный в рамках государственно-частного партнерства, использует современные технологии для раннего выявления рака и оказания медицинской помощи пациентам.
Врачи центра вводят пациентам внутривенно радиофармацевтические препараты, дозировка которых рассчитывается индивидуально.
Затем пациентам проводится диагностическое исследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ).
Радиофармацевтический препарат представляет собой изотонический раствор хлорида натрия, содержащий 2-фтор, фтор-18. Срок распада радионуклида фтор-18 составляет 109 минут. Препарат используется для дифференциальной диагностики злокачественных новообразований, определения их распространенности и стадии, а также оценки эффективности лечения.
Благодаря комплексным мерам, предусмотренным в плане борьбы с раком на 2023-2027 годы, жизнь больных онкологическими заболеваниями значительно продлевается.
Ранее РФП доставлялись из института ядерной физики в Алматы на специально оборудованном транспорте, что занимало около 2 часов.
Однако из-за короткого срока распада препарата (109 минут) его эффективность снижалась, и он мог быть использован лишь ограниченным количеством пациентов.
Теперь же, благодаря авиаперевозкам, время доставки сокращается, что позволяет охватить большее количество пациентов.
Завтра в Шымкент будет доставлен тестовый объем жидкости вместо РФП для проверки эффективности авиаперевозки.
После подтверждения успешности такого подхода будет организована регулярная доставка необходимых объемов радиофармацевтических препаратов.