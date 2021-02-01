Зима в наших краях проходит быстро: не успеешь оглянуться, и пора думать о будущем урожае.

Когда следует сажать семена, чтобы к сроку посадки они превратились в крепкие здоровые саженцы? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опираться не только на лунный календарь, но и учитывать несколько моментов.

От всходов до посадки

Где вы обычно покупаете семена? Если в специализированном магазине, то наверняка заметили, что на пакетиках указана продолжительность вегетационного периода в днях. Это время от момента появления всходов до полного формирования растения. Если семена покупаете на базаре или собираете сами, то ориентируйтесь на среднестатистические данные:

томаты – от 80 до 140 дней;

перец сладкий – от 90 до 140 дней;

баклажаны – от 100 до 150 дней;

капуста белокочанная – от 50 (ранняя) до 190 (поздняя) дней.

Надо также учитывать, какие сорта вы сажаете: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Позднеспелым требуется больше времени для получения урожая, чем раннеспелым.

Возраст овощной рассады для высадки в грунт таков:

томаты раннеспелые – 40-50 дней;

томаты среднеспелые – 55-60 дней;

томаты позднеспелые – 70 дней;

перец сладкий – 50-65 дней;

баклажаны – 45-60 дней.

Посадили семена, когда ждать всходов. Здесь опять все по-разному. Обычно семена томатов прорастают 4-6 дней, капусты – 4-5 дней, баклажанов – 8-10 дней, а сладкий перец и того дольше – 12-15 дней. Так что не стоит раньше времени беспокоиться, что вы купили «мертвые» семена, ориентируйтесь на эти сроки. Также учитывайте, что по-разному появляются всходы из сухих и предварительно замоченных семян.

За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в подготовленные емкости и пролить горячей водой с марганцовкой, примерно 2 г на 10 л воды. Емкостями могут служить одноразовые стаканчики, упаковки от сметаны, йогуртов. Прозрачные стаканчики желательно поставить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Не забудьте проколоть дно в 2-3 местах.

Подготовка и посев семян

Семена в тканевых мешочках или марле замачивают в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2…+4 градуса ночей на пять (днем нужно вынимать и держать при комнатной температуре).

Сеять надо каждый сорт семян в отдельную емкость, так как сорта всходят по-разному. Не забываем подписать несмываемым маркером названия и дату посева.

Прежде чем сеять, землю немного утрамбовывают, поливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землей сверху на высоту от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки. Правило посадок: глубина должны быть, как троекратная ширина семени.

Далее посевы закрывают непрозрачной пленкой, убирают в теплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Если за время до всходов земля высохла, то можно опрыскать ее из пульверизатора.

До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день.

Позаботьтесь о том, чтобы вашим всходам хватало света. Особенно требовательны в этом плане томаты.

Комнатные растения в феврале

Зима – время спячки в живой природе. Но комнатные растения, обреченные на постоянное соседство с человеком и жизнь в домах, только дремлют. И в феврале им уже пора просыпаться.

Зимой активного полива растениям не требуется, февраль – последний месяц скудного полива, ближе к концу месяца объемы воды можно постепенно увеличивать.

Поливать растения нужно тепловатой отстоявшейся водой. Слишком холодная тормозит рост корней, особенно это актуально для растений, стоящих в прохладе в глиняных горшках.

Белый налет на поверхности грунта – это соли, которые содержатся в воде для полива. Верхний слой почвы служит фильтром, задерживающим нежелательные для растения элементы. Если растение посажено в глиняный горшок, то излишки солей выделяются и через стенки. По мере появления белого налета верхний слой земли рекомендуют заменять свежим (примерно 2-3 см), а глиняные горшки промывать губкой с абразивным покрытием.

В феврале солнце еще недостаточно высоко и комнатным растения даже на подоконниках не хватает света. Поэтому в особо пасмурные дни отсутствие естественного освещения стоит восполнять искусственным.

Субтропические растения (бугенвиллея, фейхоа, олеандр) при недостатке света вытягиваются, теряют листву. Чтобы придать им компактную форму и стимулировать рост новых побегов, их стоит радикально обрезать. В конце февраля можно укоротить побеги наполовину. Растения нужно раз в месяц подкормить слабым раствором комплексного минерального или органического удобрения.

Сейчас самое время начинать активно готовиться к весне и отправить на мойку все растения в доме. Водолюбивых представителей можно мыть прямо под струей душа. Остальные будет достаточно протереть влажной материей или салфетками.

Не забываем также, что конец зимы – время пересадки. Все растения, успевшие разрастись и нуждаются в «расширении жилплощади», должны получить новые горшки с дозой свежего грунта. Растения, которые цвели зимой, целесообразно переместить в новые горшки как раз в феврале. В этот период они находятся в стадии покоя, набираясь сил. При пересадке цветка почву обильно увлажняют, чтобы не повредить корневую систему. А чтобы цветок быстро укоренился, его ставят подальше от прямых солнечных лучей и регулярно опрыскивают.

Февраль – месяц для черенкования комнатных цветов. Именно в это время появляются молодые стебельки, подходящие для размножения. Их бережно срезают и укореняют в отдельных контейнерах.

Пересадка орхидей: когда и зачем

Совсем скоро в наших цветочных магазинах начнется наплыв орхидей. В последнее время эти красивые цветы часто дарят женщинам на 8 Марта вместо традиционного букета. И многие дамы сразу же пытаются пересадить их из тесного магазинного «стаканчика» в более просторные горшки. Нужно ли это делать сразу после покупки и как вообще пересадить орхидею?

Если вам подарили орхидею, то не спешите пересаживать ее в ближайшее же время. Ну хотя бы потому, что дарят пышно цветущее растение, а пересаживать красавицу во время цветения нельзя. Исключением можно считать лишь болезнь растения, гниль корней и прочее, когда его нужно срочно спасать и неважно, когда пересаживать и в какое время, лишь бы спасти. Пересадка цветка, даже правильная, – это стресс, поэтому обычно орхидея после пересадки сбрасывает цветы.

Если говорить о том, когда лучше пересаживать уже живущий у вас цветок, то делать это нужно примерно через две недели после цветения. Обычно этот момент наступает как раз накануне весны, перед началом периода активной вегетации, в конце февраля.

Орхидеи обычно пересаживают по мере разрушения субстрата в горшке. Чаще всего он приходит в негодность через 2-3 года после покупки. За это время корневая система успевает сильно разрастись, часто можно наблюдать, что растение просто вылезает из горшка, а кора в нем разлагается почти в труху.

Специалисты по разведению орхидей часто советуют в новый субстрат добавить горсть старого: для «подселения» полезной микрофлоры. Что касается материала горшка, то здесь все просто: тропические красавицы абсолютно безразличны к этому и даже лучше чувствуют себя в простых пластиковых горшочках. Желательно, чтобы они были из прозрачного материала, так как корневая система тоже принимает участие в фотосинтезе.

Размер горшка должен быть таким, чтобы поместились разросшиеся корни. Если окажется, что большая часть корней сгнила, то, соответственно, потребуется горшок меньшего размера. Учтите, что орхидеи лучше переносят более тесное жилище. Предпочтительно, чтобы на дне и стенках горшка были отверстия, они необходимы для слива излишка воды, для вентиляции и дыхания корневой системы орхидеи. Размеры отверстий должны быть не маленькими, но и не настолько крупными, чтоб через них высыпался субстрат.

Что делать, если орхидея вянет после пересадки? Это может случиться, если сгнила большая часть корней или растение стоит на ярком солнце. Так как корневая система пережила стресс, то она не выполняет полностью своих функций, поэтому на жаре и солнце из листьев испаряется больше влаги, чем поступает через корни. Паниковать не нужно, переставьте растение в полутень, опрыскивайте его, повышайте влажность вокруг. Можно на время накрыть его полиэтиленовым пакетом. И скоро красавица орхидея оживет.

Яна КОТТ