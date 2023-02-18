Сажаем семена и смотрим вглубь

Чтобы семена дали здоровые и сильные всходы, кроме прочего, нужно знать, на какую глубину их сажать.

Специалисты говорят, что на глубину высадки семян влияет их размер, в зависимости от него семена овощных культур делят на пять групп. Очень крупные семена (фасоль, горох, кукуруза, тыква, крупносеменные сорта арбуза и подобные) сажают глубже всего. Оптимальная глубина заделки для них – 3-6 см.

Крупные семена (как у дыни, огурцов, редиса, редьки, мелкосеменных сортов арбуза) сажают на глубину 1,5-3 см. Посадочный материал среднего размера углубляют на 1,5-2 см. Так сажают семена брюквы, капусты, перцев, баклажанов, томатов, лука.

Мелкие семена, как у моркови, репы, петрушки, укропа, сажают на глубину 1-2 см.

Ближе всего к поверхности почвы для хорошей всхожести должны находиться очень мелкие семена, например салата, щавеля, сельдерея, эстрагона и подобных культур. Их глубина посадки – 0,5-1,5 см.

Февральский уход за деревьями

Как только начнется весна, на участке прибавится дел. Нужно будет копать, сажать огороды, разбивать цветники. Пока еще есть немного относительно свободного времени, займитесь работой с фруктовыми деревьями.

В феврале, если температура не опускается ниже 4-5 градусов мороза, можно начинать обрезку яблонь и груш. Снижайте крону старых деревьев, прореживайте, убирайте ветви, идущие внутрь кроны, загущающие ее, сильно свисающие, переплетающиеся, а также сломанные, засыхающие, с морозобоинами и пораженные болезнями.

Срезайте концы веток с яйцекладками непарного шелкопряда, снимайте и уничтожайте черные усохшие плоды – рассадники плодовой гнили, гнезда боярышницы, златогузки. Займитесь очисткой штамбов от отставшей коры, мхов и лишайников. Срезы больше двух сантиметров в диаметре замазывайте садовым варом.

Обратите внимание! Молодые деревья обрезают только тогда, когда не ожидается сильных морозов.

Здоровые срезанные ветви, без признаков грибных болезней, раскладывайте в междурядьях для задержания снега. Срезайте и сжигайте толстые, вздутые, округлые почки на черной смородине: в них зимуют личинки почкового клеща.

Если за зиму смылась побелка, то ее надо восстановить. Февральские «окна» (теплые дни) подходят для этого как нельзя лучше. Ведь основная цель побелки – защитить дерево от резких колебаний температуры зимой. Дерево, не прикрытое листьями, подвергается сильному воздействию солнечных лучей. В течение дня крона его нагревается, а вечером при резком снижении температуры сжимается и трескается. А трещины – это те же раны, сквозь которые легко проникают различные инфекции.

Побелка отражает солнечные лучи: кора не нагревается и не растрескивается. Кроме защиты дерева от солнечных ожогов, побелка, в состав которой входят специальные вещества, оберегает также ствол от грызунов и попадания инфекций.

Белить деревья можно только в том случае, когда температура окружающего воздуха не ниже пяти градусов.

Огород в саду

У владельцев небольших участков всегда есть соблазн посадить на одном клочке земли все и сразу: и сад, и ягодник, и овощи. Обидно, что земля между фруктовыми деревьями пустует. А действительно, можно ли что-то сажать на таких пространствах и что именно?

Опыт бывалых дачников говорит, что такие посадки возможны, но есть ряд ограничений. Если сад молодой, то его лучше оставить в покое и не засаживать пространство между стволами. Не окрепшим еще деревцам надо укорениться и активно развиваться. Для этого им должно хватать микро- и макроэлементов. Если придется делить их с другими насаждениями, то деревья пострадают.

В укоренившемся и стабильно плодоносящем саду можно высаживать раннюю зелень. Здесь хорошо посеять укроп, петрушку, салат, кинзу или редис. Они быстро вызреют и надолго сохранят сочность в тени распускающихся ветвей. А также в саду будут хорошо расти многолетние травы: джусай, мелисса, горчица, мята.

Если расстояние между деревьями достаточное, а кроны не смыкаются между собой, то на освещенных солнцем местах возможна высадка клубники. Садовая земляника светолюбива: ее высаживают на незатененных участках.

Стабильный урожай дают растущие в саду редька зеленая и черная, капуста «пекинка», горох и спаржевая фасоль. Бобовые, кроме того, еще и обогащают грунт азотом. Некоторые садоводы успешно выращивают под возрастными деревьями кабачок, огурец или тыкву. При этом растения используют ствол как опору: вьются вокруг него.

Иногда в саду выращивают даже томаты, и урожай бывает неплохой. Но все же помидоркам под деревьями может не хватать солнца. Хотя такое соседство очень полезно: кусты томатов защищают деревья от плодожорки, а сами намного реже заболевают фитофторой.

Когда же ждать помидоров?

При выборе семян помидоров обращайте внимание на то, какой перед вами сорт по срокам созревания. Информация об этом должна быть обязательно указана на пакетике с семенами.

Ультраскороспелые

Это невысокие кустики с относительно небольшим количеством мелких плодов. Их основное преимущество – небольшой промежуток времени от всходов до плодоношения. В среднем на это уходит всего 80-85 дней. Есть среди ультраскороспелых разновидности, которые плодоносят за 75-79 дней. Учтите, что во вкусе таких помидорок всегда присутствует кислинка, поскольку они не успевают накопить достаточного количества сахара.

Раннеспелые

К таким сортам относятся низко- и среднерослые растения с небольшими плодами. Первые помидорки появляются на 90-95 день после всходов. Несмотря на то, что раннеспелые разновидности вступают в плодоношение лишь на 7-10 дней позже ультраскороспелых сортов, этого хватает, чтобы впитать больше солнца, а на вкус они более приятные и сладкие. Их можно выращивать без укрытия в местностях с холодным климатом и коротким летом.

Среднеранние

Это среднерослые кусты с достаточно крупными плодами. Они успевают накопить сахара, поэтому на вкус очень приятные. В плодоношение среднеранние сорта вступают на 100-103 день от всходов. В холодных регионах их выращивают под укрытием, а в теплых, как наш, без него.

Среднеспелые

Это высоко- и среднерослые кусты с большим количеством плодов. Плоды здесь крупные и сладкие, появляются на 100-115 день от всходов. Этим томатам для созревания нужно много солнца. Их выращивают и в теплицах, и без укрытия.

Позднеспелые

Самые высокорослые разновидности, которые тратят много времени на накопление зеленой массы. В плодоношение они вступают на 120-130 день. У них самые крупные мясистые плоды, которые успевают накопить в мякоти много сахара. Выращивают поздние разновидности чаще всего только на юге. В более холодных регионах им обязательно потребуется укрытие, иначе велик риск лишиться урожая из-за ранних заморозков.

Обратите внимание! Рассада разных видов томатов бывает готова к высадке в разные сроки. Так, ультра- и раннеспелые разновидности можно высаживать на 60-65 день от появления петелек-всходов, среднеранние и среднеспелые – на 65-75, поздние – на 75-80.

Почему сохнут кончики листьев у комнатных растений?

Часто при выращивании комнатных растений цветоводы сталкиваются с такой неприятностью, как появление сухих кончиков на листьях. Это бывает

по нескольким причинам. И проведя диагностику, вы поймете, как решить эту проблему.

Высыхание кончиков листьев не всегда приводит к их опаданию или увяданию, но оно сказывается на привлекательности растения, портит его внешний вид. Чаще всего это бывает зимой, и проблему многие считают сезонной. Когда на растении появляются сухие и темные кончики листьев, обычно все сразу же думают о слишком сухом воздухе. Недостаточная влажность и правда является самой распространенной причиной этого явления, но далеко не единственной.

К высыханию кончиков листьев, кроме недостаточно высокой влажности, могут привести:

* полив некачественной водой, особенно жесткой и неотстоянной (высохшие кончики в таком случае – ожоги от солей);

* нарушение комфортной влажности почвы в горшке: слишком интенсивное переувлажнение или длительная засуха;

* распространение вредителей, угнетенное состояние зараженного растения;

* неправильная подкормка – недостаток или избыток удобрений;

* попадание на растение прямых полуденных лучей или слишком яркое освещение для культур, предпочитающих притенение;

* слишком жаркие условия или повышенные температуры воздуха (особенно во время зимовки);

* полное заполнение свободной почвы корневищем, ставшая тесной емкость.

И чтобы точно понять причину, самостоятельно проведите несложную диагностику.

Внимательно осмотрите растение, особенно побеги и нижнюю сторону листьев, на следы вредителей и других признаков угнетенного роста. Проверьте, не является ли емкость слишком тесной, не показались ли корни из дренажного отверстия.

Определите влажность почвы. Узнайте, какой график полива подходит вашему растению, и соблюдаете ли вы его. Проанализируйте график подкормки и сравните его с рекомендуемым для конкретного растения. У цитрусовых, к примеру, сохнут кончики обычно при недостатке железа. А у большинства нецветущих культур слишком частые подкормки могут вызвать серьезные нарушения в развитии, в том числе на начальной стадии проявляющиеся в высыхающих кончиках.

Проанализируйте качество воды. Если вы используете проточную воду из-под крана, то это наиболее вероятная причина высыхания листьев: в ней содержатся примеси фтора и хлора, соли и прочие малоприятные тяжелые вещества, которые приводят к нарушению характеристик почвы и меняют ее баланс.

Определите влажность воздуха, его сухость и комфортность для влаголюбивых видов.

Отклонение по одному из пунктов позволит выявить основную причину высыхания кончиков листьев.

Яна КОТТ