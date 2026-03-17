Реклама
Молодожёнов благословили супруги с 50-летним стажем

Молодожёнов благословили супруги с 50-летним стажем

-
Редактор Юлия Машковская
-
7

В Шымкенте в рамках декады Наурызнама отметили День Шаңырака — праздник, символизирующий семейные ценности и преемственность поколений.

Торжественное мероприятие было организовано филиалом государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с акиматами Туранского и Енбекшинского районов.

В ходе события состоялась регистрация брака молодой пары. Почётными гостями церемонии стали супруги, прожившие вместе 50 лет.

«Супруги-юбиляры поздравили молодожёнов, дали им благословение и пожелали долгой и счастливой жизни», — сообщили организаторы.

Регистрацию провели сотрудники РАГСа госкорпорации.

Как отметили организаторы, «подобные мероприятия направлены на укрепление института семьи и сохранение традиций уважения к старшему поколению».

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.