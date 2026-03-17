Летние месяцы остаются самыми популярными для заключения браков

В 2025 году в Республике Казахстан было зарегистрировано 115,9 тысячи браков, а общий коэффициент брачности составил 5,69 на 1000 человек, сообщает Бюро национальной статистики.

«Наиболее активно вступали в брак жители города Астаны, где коэффициент брачности достиг 6,75 на 1000 человек, а также Карагандинской области — 6,32 и Восточно-Казахстанской — 6,27. Самый низкий показатель зафиксирован в Кызылординской области — 5,06 на 1000 человек», — уточнили в ведомстве.

В городских населённых пунктах зарегистрировано 78,9 тысячи браков (68,1%), в сельской местности — 37 тысяч (31,9%).

Средний возраст вступления в первый брак составил 27,9 лет у мужчин и 25,3 года у женщин. Среди вновь создающих семьи 77% мужчин и 78% женщин вступали в брак впервые, повторные браки после развода зарегистрировали 22% мужчин и 21% женщин.

Наибольшее количество браков было заключено в летние месяцы: июнь — 11 848, июль — 12 955 и август — 12 418.

Из всех созданных браков 80,4% оказались моноэтническими, а 19,6% — межэтническими.

Что касается разводов, в прошлом году их количество составило 45,7 тысячи. В городских населённых пунктах зарегистрировано 34 тысячи разводов (74,4%), в сельской местности — 11,7 тысячи (25,6%).

«Общий коэффициент разводимости составил 2,24 на 1000 человек. Наибольший уровень разводов отмечен в Павлодарской области — 3,43, Карагандинской — 3,41 и Северо-Казахстанской — 3,28. Самый низкий показатель зафиксирован в Туркестанской области — 1,03», — отметили в Бюро статистики.

По продолжительности брака наибольшее число разводов (35%) приходится на семьи, прожившие вместе 1–4 года. Ещё 24% разводов приходится на пары, прожившие в браке 5–9 лет, а 8% распались в течение первого года совместной жизни.