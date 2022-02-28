Сигареты подорожают с 1 марта

Сигареты подорожают в Казахстане уже завтра. Минимальная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы будут стоить от 550 тенге.

Цена будет держаться до 30 июня. А уже с первого июля продавать сигареты можно будет не меньше чем за 570 тенге на пачку. Со следующего года цена вырастет до 600 тенге.

Поэтапное повышение акциза – который составляет половину стоимости табачной продукции — проводится для того, чтобы казахстанцы стали меньше курить. По словам представителей ассоциации табачной продукции говорят, главное не допустить резкого повышения цены. Ведь меньше курить люди не станут, а скорее просто найдут замену, и вряд ли это будет качественный продукт, зачастую это дешевые нелегальные сигареты и папиросы неизвестного происхождения, которые более опасны для здоровья населения. При этом, повышение стоимости акциза негативно влияет на табачные компании. Они производят все меньше вредных для здоровья казахстанцев сигарет.

«В среднем если брать производство в последние 5 лет на 3-4 процента производства падают, в среднем. Главные импортеры с России, из третьих стран единичные случаи», — говорит Нуржан Алимо, эксперт управления администрирования акцизов КГД МФ РК.

По статистике в Казахстане курит каждый четвертый житель. Курильщики преимущественно мужчины. По подсчетам статистов, в прошлом году в стране курили почти 44% мужчин. Женщины курят меньше, этой пагубной привычке подвержены всего 9,3% казахстанок. При этом курение является одной из основных причин развития многих заболеваний. По статистике ежегодно от последствий курения умирают около 6 миллионов человек. Из них 600 тысяч — дети и подростки.

«90% людей, страдающих раком легких являются курильщиками. 75% случаев бронхита связаны с курением табака, люди с заболеваниями сердца значительно сокращают свою жизнь. Курение приводит к нарушению сна, снижению обоняния и вкусовых ощущений. Табакокурение это частая причина инфаркт, инсульта, импотенции и бесплодия», — рассказала Айжан Толенди, врач общей практики.