Мама 5-летней девочки с тяжелым заболеванием обратилась к министру здравоохранения

Мама 5-летней пациентки Туркестанской областной больницы обратилась к министру здравоохранения.

У ее дочери неоперабельная опухоль головного мозга.

Пациентка находится в Туркестанской областной детской больнице. Но ее мама настаивает, чтобы малышку лечили столичные или алматинские доктора. Женщина обратилась министру.

«Моя дочка сейчас находится в областной больнице в реанимации, ей с каждым днем все хуже. Я прошу перевести ее в Астану или в Алматы, чтобы ее лечили лучшие доктора. Прошу помощи у нашего министра, помогите моей дочери!», — говорит мама ребенка.

У девочки не неоперабельная объемная опухоль ствола головного мозга. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии, в глубокой коме, на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, транспортировать ее опасно.

«Проведена консультация по телемедицине с республиканскими центрами. Ребенок был консультирован главным детским онкохирургом. В данный момент транспортировка ребенка противопоказана за счет риска вклинения в ствол головного мозга и остановка сердечной деятельности», — говорит Сакен Туысбеков, заместитель главного врача по хирургической части ОДБ Туркестанской области.

Страшный диагноз Аружан поставили год назад, она получала лечение в астанинском научном центре материнства и детства. Маленькой пациентке провели курс лучевой терапии, ей стало лучше и ее отправили на консервативное лечение в Шымкент. Но в начале февраля девочка вновь стала жаловаться на головные боли.

«Изначально диагноз очень сложный, связать эти исходы только с тем, что ее не вывезли нельзя, она находилась на контроле и сейчас пока я тут, я написала, мы направляем врача из Астаны к пациенту», — говорит Акмарал Альназарова, министр здравоохранения.

Сейчас девочке проводят синдромальную терапию. Врачи не берутся делать каких либо прогнозов. Если ее состояние улучшится, то девочку транспортируют в столицу.