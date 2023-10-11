Частные клиники могут оказаться не у дел из-за нового приказа Минздрава

Владельцы частных клиник могут остаться не у дел. Если в минздраве примут новый приказ, то уже со следующего года, предоставлять услуги дневного стационара смогут только медицинские организации с прикрепленным населением.

Сейчас по всей стране такие услуги оказывают больше 900 медорганизаций, если проект приказа, предложенный министерством здравоохранения, будет утвержден, то уже в следующем году от финансирования отрежут порядка 300 многопрофильных и узкопрофильных клиник. Это, говорят врачи, приведет к увольнению большого количества медработников и закрытию отделений. Кроме того это отразится и на пациентах.

«С направлением пациенты приходят мы бесплатно лечим, и назад с выпиской направляем, если сейчас этот приказ примут, то все мы вообще не будем бесплатно принимать. Нашу функцию, если они смогут осуществить, но этого же нет. Они не подготовив почву, хотят все что уже наработано убрать. Будут страдать пациенты, повысится смертность, повысится количество инфарктов, осложнений, это катастрофа для пациентов», — говорит Кульзина Муталиева, директор медицинского центра в г. Шымкенте.

В минздраве говорят, проект подготовили в соответствии со стандартом стационарозамещающей помощи, он не затрагивает те организации, которые оказывают хирургическую и онкологическую помощь, проводят реабилитацию, гемодиализ и ЭКО. Специалисты говорят, на частные стационары было немало жалоб. Некоторые открывают всего 2-3 койки и получают за это финансирование.

«Эта норма вводится для того, чтобы повысить качество услуг, много жалоб на такие организации поэтому это из этих соображений было и в соответствии со стандартом стационарозамещающей помощи», — говорит Аян Мухаметкалиева, директор департамента координации обязательного социального медицинского страхования МЗ РК.

Проект пока находится на рассмотрении и окончательного документа еще нет. Возможно до того как его примут, в проект внесут поправки.