Шымкентский зоопарк празднует 44-летие

В Республике Казахстан три зоопарка, один из них расположен в Шымкенте.

Шымкентский зоопарк был построен на месте карьера согласно постановлению горисполкома Шымкента от 11 декабря 1979 года по личной инициативе и непосредственному руководству Асанбая Аскарулы Аскарова, первого секретаря Шымкентского обкома партии, героя Социалистического Труда Казахстана.

Зоопарк был открыт и принял первых своих посетителей 29 апреля 1980 года.

Первоначально в коллекции было 75 видов животных.

Большую часть животных для открытия нового зоопарка предоставили многие зоопарки Советского Союза, которые помогли сформировать основную часть коллекции зоопарка.

Жители города тоже внесли свой вклад в формирование экспозиции нашего зоопарка.

В настоящее время в зоопарке насчитывается 300 видов животных.

Вместе с увеличением поголовья и видов животных в зоопарке проводятся работы по уборке, озеленению и реконструкции.

Основной целью шымкентского государственного зоопарка является не только разведение и научные исследования редких и исчезающих диких животных, но и экологическое просвещение населения.

В этих целях для посетителей сотрудниками зоопарка проводятся лекции и экскурсии по животным.

Сотрудники отделов проводят консультации по содержанию, кормлению, размножению, лечению животных.

Зоопарк является одним из научных и просветительских центров, также это одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города.

Где можно прекрасно отдохнуть прохладе парковой зоне, подышать свежим воздухом и полюбоваться на разных представителей животного мира.

Зоопарк работает каждый день с 9:00 до 18:00 часов.

Стоимость билета:

С 6-17 лет — 400 тенге.

Старше 17 лет — 800 тенге.

Студенты — 600 тенге.

Бесплатно до 6 лет, ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам I-II групп.