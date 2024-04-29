Шымкентский зоопарк празднует 44-летие

В Республике Казахстан три зоопарка, один из них расположен в Шымкенте.
Шымкентский зоопарк был построен на месте карьера согласно постановлению горисполкома Шымкента от 11 декабря 1979 года по личной инициативе и непосредственному руководству Асанбая Аскарулы Аскарова, первого секретаря Шымкентского обкома партии, героя Социалистического Труда Казахстана.
Зоопарк был открыт и принял первых своих посетителей 29 апреля 1980 года.
Первоначально в коллекции было 75 видов животных.
Большую часть животных для открытия нового зоопарка предоставили многие зоопарки Советского Союза, которые помогли сформировать основную часть коллекции зоопарка.
Жители города тоже внесли свой вклад в формирование экспозиции нашего зоопарка.
В настоящее время в зоопарке насчитывается 300 видов животных.
Вместе с увеличением поголовья и видов животных в зоопарке проводятся работы по уборке, озеленению и реконструкции.
Основной целью шымкентского государственного зоопарка является не только разведение и научные исследования редких и исчезающих диких животных, но и экологическое просвещение населения.
В этих целях для посетителей сотрудниками зоопарка проводятся лекции и экскурсии по животным.
Сотрудники отделов проводят консультации по содержанию, кормлению, размножению, лечению животных.
Зоопарк является одним из научных и просветительских центров, также это одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города.
Где можно прекрасно отдохнуть прохладе парковой зоне, подышать свежим воздухом и полюбоваться на разных представителей животного мира.
Зоопарк работает каждый день с 9:00 до 18:00 часов.
Стоимость билета:
С 6-17 лет — 400 тенге.
Старше 17 лет — 800 тенге.
Студенты — 600 тенге.
Бесплатно до 6 лет, ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам I-II групп.