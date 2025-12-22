Социальные и образовательные инициативы в криптопространстве Казахстана

Все больше людей в Казахстане интересуется криптовалютами. В этом нет ничего удивительного ведь курс биткоина к тенге не стоит на месте, и жители страны хотят иметь среди своих активов цифровые накопления.

Знакомство с криптой и возможностями блокчейна осуществляется через образовательные и социальные инициативы. Они активно развиваются через государственные органы и крупных игроков рынка. Например, таких партнеров, как платформа Binance.

Образовательные инициативы Казахстана

Сперва следует рассказать о масштабных проектах, которые основаны Министерством цифрового развития и Министерством науки и высшего образования. Не так давно в Казахстане запущена национальная образовательная программа в области блокчейна, которая стала крупнейшей в мире. Согласно этой инициативе, в стране будет подготовлено 40 тыс. специалистов уже к 2026 году.

Базовые знания о блокчейне можно получить и в университетах Казахстана. Курсы проводятся в 22 крупнейших высших учебных заведениях страны., где можно получить информацию о:

блокчейне;

децентрализованных приложениях;

децентрализованных финансах;

невзаимозаменяемых токенах;

криптоторговле.

Обучение охватывает более семидесяти тем.

В партнерстве с популярными криптовалютными платформами Министерство цифрового развития запустило образовательную программу, ориентированную на язык программирования Rust и blockchain engineering

Кроме того, в стране реализован ряд образовательных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Среди прочих тем, на курсах затрагивается использование криптоинструментов для минимизации возможных рисков.

Социальные инициативы и государственная поддержка

Ключевыми площадками для развития криптоинноваций в Казахстане считается МФЦА и Astana Hub. Они предлагают особые визовые и налоговые режимы для привлечения талантов и инвестиций.

Одним из экспериментальных проектов в криптопространстве стала инициатива президента Токаева по созданию пилотной зоны CryptoCity в городе Алатау. В этой зоне криптовалюты будут полностью легализованными для оплаты товаров и услуг в реальной экономике. То есть с помощью криптомонет можно будет осуществлять как небольшие покупки (кафе, заправка, одежда), так и приобретать автомобили, недвижимость.

Кроме того, создан государственный фонд цифровых активов. В этом резервном фонде будет сосредоточено до 1 млрд долларов в криптовалютах для стратегических инвестиций в перспективные планы. Создание государственного фонда цифровых активов свидетельствует о повышенном интересе к блокчейну, и ставит Казахстан в перечень стран, которые идут в ногу со временем и активно осваивают инновации.

Таким образом, в государстве очень активно действуют социальные и образовательные инициативы, которые помогают интегрировать криптовалюты в экономику и жизнь каждого жителя. Помимо этого, полным ходом идет подготовка квалифицированных кадров и создание благоприятной регуляторной среды.