250 миллионов тенге криптоактивов вернули из-за рубежа в АФМ

250 миллионов тенге криптоактивов вернули из-за рубежа в агентстве по финансовому мониторингу. С использованием современных IT-инструментов в течение всего 2,5 месяцев ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus» в Шымкенте и Туркестане, Алматы и Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске, Кокшетау и Жетысу. В пирамиду вовлекли почти 2,5 тыс. вкладчиков. Столичного организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако, для возврата средств потребовалось время. Чтобы запутать следы и вывести средства вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

«Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», — рассказал Камилхан Исмаилов, руководитель управления департамента экономических расследований г.Шымкента.

Подобная практика была введена впервые в нашей стране на всем пространстве СНГ.

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Специалисты призывают граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм-бота АФМ. На сайте агентства также опубликован перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.