Последний звонок прозвенел в школе «Болашак»

Последний звонок в школе «Болашак». Для выпускников этот день станет незабываемым завершением школьного этапа и началом нового жизненного пути. В их адрес прозвучали поздравления от педагогов и родителей, были отмечены достижения, а после состоялась традиционная церемония последнего школьного звонка.

В этом году школа «Болашак» демонстрирует высокие образовательные результаты и значимые достижения учеников. Всего в учебном заведении обучается более 1100 школьников, из них 107 выпускников 11-х классов завершают обучение в этом году.

В числе академических успехов: 7 учеников являются претендентами на знак «Алтын белгі», ещё 8 выпускников завершают школу с аттестатом отличника. Отдельным достижением стали международные образовательные результаты — 3 ученицы уже успешно сдали экзамены и получили гранты в зарубежные университеты Италии, США и Великобритании.

В рамках школьной поддержки талантливых учеников 7 школьников получили 100% грант на дополнительные образовательные услуги, а ещё 7 — 50% грант, что стало признанием их успехов и активного участия в жизни школы.

Милана Рыбакова, выпускница: «Я учусь здесь с начальной школы, являюсь претендентом на “Алтын белгі”. Хочу поблагодарить своих учителей, директора и учредителя школы. Я претендую на “Алтын белгі”, исходя из своих оценок, активной школьной деятельности и благодаря моим учителям которые меня поддерживали все это время».

Особым моментом последнего звонка в школе «Болашак» стала церемония чествования педагогов — лучших из них администрация премировала. Душевная атмосфера и яркие выступления, сделали праздничное мероприятие по-настоящему эмоциональным. оно запомнилось всем участникам события.

Учредителем школы «Болашак» является Куашбаев Дулат, под руководством которого образовательное учреждение продолжает активно развиваться и внедрять современные подходы к обучению. Школа укрепляет позиции одного из современных образовательных центров города, уделяя особое внимание качеству образования, созданию комфортной среды для учеников и педагогов, а также всестороннему развитию подрастающего поколения.

Орынша Абдуллаева, завуч начальных классов: «Добро пожаловать в школу «Болашак» Шымкента, волнительный день, праздник последнего звонка. Этот день был подведением итогов надежд, и искренних благодарностей нашим ученикам, учителям и родителям. Школа «Болашак» на протяжении многих лет, стремиться создавать качественную образовательную среду, где каждый ученик может раскрыть свои способности, получить прочные знания и уверенно двигаться к своей мечте. Мы гордимся успехами наших выпускников, достижениями в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни».

В следующем учебном году, администрация учебного заведения намерена ввести стипендии, для учеников старших классов. Ведется непрерывная работа по повышению квалификации педагогического состава и улучшению образовательного процесса. Несмотря на относительно невысокую оплату обучения — качество образования в школе Болашак на высоком уровне!