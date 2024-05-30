В Туркестанской области коммунальное предприятие незаконно завышало тарифы на услуги

Нарушения выявили прокуроры Сарыагашского района. Предприятие установило завышенные тарифы на обеспечение питьевой водой. За два года почти 24 тысячи абонентов из 14 населенных пунктов переплатили больше 8 миллионов тенге.

Прокуроры также выявили, что больше 50 предпринимателей переплатили за услуги по приему сточных вод более 38 миллионов тенге. Коммунальщики должны будут возместить ущерб и заплатить штраф.

«Прокуратурой района на имя акима района и в департамент по регулированию естественных монополий по Туркестанской области внесены акты надзора, по которым предприятие привлечено к административной ответственности, с наложением штрафа на сумму 4,7 млн тенге. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Ущерб, причиненный потребителям, будет возмещен путем введения временного компенсирующего тарифа», — говорит Асылбек Туршеков, заместитель прокурора Сарыагашского района.