Экстренный вызов 19 сентября: происшествия в Шымкенте

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в полночь на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Толеметова. Возле Каратауского РОВД столкнулись спецмашина департамента полиции и “Нексия”. По предварительной информации водитель “КИА” выехал со второстепенной улицы, “Нексия” двигалась по главной дороге. На пересечении улиц произошел сильный удар, от которого спецавтомашина перевернулась на бок. Оба водителя автомобилей пострадали, их госпитализировали.

Видеозапись в редакцию программы “Экстренный вызов” прислали очевидцы.

На кадрах водители скутеров ездят по городскому Арбату на одном колесе, превышая при этом допустимый уровень шума.

К слову, владельцы скутеров зачастую нарушают правила дорожного движения без страха, их двухколесный транспорт не оборудован госномерами.

На легализацию автотранспортных средств и получение прав им дали 6 месяцев, со дня опубликования законодательных изменений. Предполагаемое окончание легализации — конец этого года—январь 2025 г.

После чего скутеристы станут полноценными участниками дорожного движения и будут привлекаться за нарушения по всей строгости закона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 19-го сентября. По улице Торекулова столкнулись «Нексия» и «Лада». Авария произошла возле пешеходного перехода. Автомобилям нанесен незначительный ущерб, водители не пострадали.

Пожар произошел в жилом массиве “Базаркакпа”: загорелся трехэтажный жилой дом и столовая. Пожар удалось быстро потушить. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина произошедшего выясняется.

Пожарные оперативно потушили горящий автомобиль в Шымкенте. Возгорание произошло по проспекту Назарбаева.

После чего огонь перекинулся на две припаркованные рядом машины.

Потушить возгорание удалось через 13 минут с момента поступления вызова. Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Наркозакладчика с поличным задержали в Шымкенте. При проверке у задержанного был обнаружен мефедрон в особо крупном размере. Кроме 27 доз «синтетики», изъяты нож и кинжал. Сейчас мужчина находится под стражей. За сбыт психотропных веществ ему грозит до 15 лет лишения свободы, учитывая его прошлую судимость.

71 куст конопли вырастил на приусадебном участке житель Шымкента.

При обыске у 47-летнего мужчины, кроме «урожая» во дворе, полицейские обнаружили в сарае мешок с марихуаной.

Началось досудебное расследование по статье 297 ч.1 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В МВД обещают материально поощрять тех, кто снял на видео нарушителей ПДД. Новый способ борьбы с лихачами на дорогах придумали в министерстве. Поощрять граждан за охрану порядка планируют благодарностями, грамотами, бесплатным проездом на общественном транспорте и бесплатной парковкой. Обещают даже процент от штрафа нарушителя, которого удалось снять на камеру. А в случае если сразу несколько внимательных граждан снимут одно и то же нарушение, награду заберет тот, кто первым отправил видео.

Сейчас проект закона «О профилактике правонарушений», в котором прописаны все эти предложения, находится на стадии обсуждения. Он доступен на портале «Открытые НПА» до 8 октября.

Азамат Куримбаев, заместитель начальника управления КАП МВД РК: «Впервые устанавливаются права граждан. Это предупреждать, пресекать правонарушения. Требовать от других соблюдения общественного порядка. Применять технические средства фиксации, а также получение гражданами вознаграждения от адмштрафа по отдельным составам».

В Казахстане могут ввести государственную регистрацию электросамокатов. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева, которая была одним из авторов ужесточения правил дорожного движения.

Екатерина Смышляева, депутат мажилиса парламента РК: «Мы регулярно работаем над законодательством в сфере безопасности дорожного движения. Сейчас в Сенате находится закон в отношении мопедов, там пожестче все эти вещи. Возможно, когда-то мы придем к государственной регистрации самокатов. Этот вопрос тоже сейчас прорабатывается».

Законодательные нормы, которые устанавливают правила движения для электросамокатов, вступили в силу больше года назад. Однако далеко не все пользователи этого вида транспорта следуют указаниям. Несмотря на строгий запрет, на улицах по-прежнему можно встретить детей, которые мчатся по улицам. И если до принятия закона за этим никто не следил, то сейчас за такие нарушения предусмотрена ответственность. Впрочем, если и этого окажется недостаточно, законодатели готовы ввести и более жесткие меры.