Шымкентские прокуроры сняли пародию на популярное видео

Шымкентские прокуроры сняли пародию на известный тренд в тиктоке.

На видео человек предлагает выбрать две бумажки, где указаны варианты ответов. Шымкентские прокуроры обыграли это по своему. На первом кадре мужчина протягивает сотруднику прокуратуры два листочка. Правда вариантов не много. На обоих написано — выйти на дежурство 8 марта.

Выбора не много и у второго прокурора на видео — приготовить кофе или разобрать документы. Мужчина выбирает последнее.



Еще одному сотруднику предлагают разобрать документы или … разобрать документы.

Видео юмористического характера появилось на страничке Шымкентской прокуратуры и разлетелось в социальных сетях.