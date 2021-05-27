Изначально Айман-апа вела блог как любитель, затем ее пригласили принять участие в нескольких проектах, а после признали лучшим блогером Шымкента.

Вот уже 40 лет Айман Асылбеккызы преподает английский язык в стенах одного из шымкентских университетов. А в последние годы женщина все больше открывает для себя Instagram и Тик-ток.

Айман Асылбеккызы делится своими знаниями через Instagram. Но ограничиваться традиционными уроками женщина не хотела и открыла для себя блогерство.

«Мне вот-вот уже выходить на пенсию. Чем мне заняться, когда будет свободное время? Мне часто говорят, что мои фото и посты в Instagram интересные, и мои студенты ждут их. Так что я решила развивать это дело», — говорит Айман Асылбеккызы.

«Несмотря на то, что я на пенсии, я все еще учусь, а вот и мои тетради. Вот 3-4 тетрадки. Я заполняю их все. Одна для английского языка, другая для фотомонтажа», — говорит женщина.

Инстаграм-блогер пробует себя и в Тик-токе, снимает вайны по запросам своих учеников. Говорит, в каждом видео есть польза — женщина рассказывает об английском языке. Айман-апа уверена, даже в 60 лет надо идти в ногу со временем.

«Раньше мы говорили детям, что там интересного в Тик-токе? А сейчас и сама там сижу. Много есть полезных видео, воспитательного характера. Так и мы научились снимать, вайны, тиктоки, пранки снимаем», — говорит Айман-апа.

Женщина планирует открыть курсы английского языка, но хочет продолжить учить ему через социальные сети.