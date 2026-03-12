Недоношенной малышке сохранили зрение благодаря операции

В Шымкенте врачам удалось сохранить зрение недоношенной девочке благодаря сложной операции. У малышки, появившейся на свет значительно раньше срока, врачи диагностировали ретинопатию. Это опасное заболевание, которое часто встречается у недоношенных детей и при отсутствии своевременного лечения может привести к полной слепоте.

В Шымкенте врачи спасли зрение девочке, которая появилась на свет значительно раньше срока. Малышка родилась на 25-й неделе беременности и весила всего 650 граммов.

Чтобы сохранить ребёнку зрение, врачам пришлось провести сложную операцию. Спустя 102 дня после рождения врачи решились на высокоточное хирургическое вмешательство.

«Операция была сложной. Но наши специалисты всегда готовы оказать помощь недоношенным детям. Микрохирургический метод требует высокой точности, и нам удалось успешно провести это сложное вмешательство. Сегодня состояние ребёнка стабильное, наблюдается положительная динамика роста и развития», — Беркин Туркулов, главный врач городской больницы №2.

Сегодня девочка уже весит почти 2,5 килограмма. Она чувствует себя хорошо, кушает и растет. Мама малышки провела с ней в роддоме более трёх месяцев, она признаётся: первые недели были самыми тревожными.

Сейчас, держа малышку на руках, молодая мама благодарит врачей за поддержку, внимание и профессионализм.

«Сначала я не верила, что состояние моего ребёнка улучшится. Но благодаря поддержке и профессионализму врачей сегодня всё хорошо. Они постоянно поддерживали меня и помогли справиться с трудностями. Сегодня мы едем домой», — Айгуль Боймурынова, мама ребенка.

С начала года операции по лечению ретинопатии успешно провели уже трём недоношенным детям. Их состояние также показывает положительную динамику.

Врачи подчёркивают: своевременная диагностика и высокоточная медицинская помощь позволяют сохранить зрение даже самым маленьким пациентам.