В Шымкенте спасли новорождённого с тяжёлым пороком сердца

В Шымкентском городском перинатальном центре успешно провели сложную операцию на сердце новорождённого, вес которого на момент вмешательства составлял всего 1 килограмм, а возраст — 45 дней.

Малыш появился на свет на 25-й неделе беременности и 2 марта был доставлен в отделение реанимации новорождённых. При поступлении его вес составлял всего 655 граммов, рост — 28 сантиметров.

Врачи диагностировали у ребёнка врождённый порок сердца — открытый артериальный проток, а также респираторный дистресс-синдром. Из-за тяжёлого состояния новорождённого его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ерасыл Шабетов, неонатолог-реаниматолог: “На данный момент состояние ребёнка остаётся стабильно тяжёлым. Он находится под постоянным наблюдением врачей отделения неонатальной реанимации под руководством заместителя главного врача перинатального центра по неонатальной службе Гульмиры Будуковой и неонатолога-реаниматолога Ерасыла Шабетова”.

Мать ребёнка выразила искреннюю благодарность медицинским работникам за их самоотверженную борьбу за жизнь её малыша.