Общественный совет обсудил насущные проблемы города

В Шымкенте состоялось очередное заседание общественного совета.

На совещании были обсуждены работы управления образования, строительства и департамента по чрезвычайным ситуациям, а также дальнейшие планы. Участники общественного совета высказали предложения по развитию строительства ирригационных систем в целях предупреждения паводковых вод. Подробнее в материале моей коллеги.

О том, где разместить население при возможном землетрясении, задумались участники общественного совета в Шымкенте. По словам начальника городского департамента по чрезвычайным ситуациям, в третьем мегаполисе идет строительство сейсмостанции. А в Шымкенте, с имеющими десятью пожарными отделениями, необходимо построить еще двадцать два Депо.

Бауыржан Альтеев, председатель общественного совета г. Шымкента: «Как покинуть город при чрезвычайной ситуации? Как эвакуировать граждан? У Вас есть план?»

Куанар Базарбаев, начальник ДЧС г. Шымкента: «Условно: при землетрясении пострадали 250 тысяч человек. У нас нет места, где разместить население. Сейчас мы ищем территорию».

Бауыржан Альтеев, председатель общественного совета г. Шымкента: «В общем, мы сегодня не готовы?»

Куанар Базарбаев, начальник ДЧС г. Шымкента: «Да, к этому мы не готовы».

На очередном заседании общественного совета в Шымкенте речь шла и о строительстве комфортабельных школ в городе. Омир Шыныбекулы попросил предоставить официальную информацию по количеству учебных заведений, которые будут введены в эксплуатацию в этом году.



Омир Шыныбекулы, участник общественного совета г. Шымкента: «Предполагалось, что 12 будут сданы в сентябре, к новому учебному году. На прошлой неделе в управление образования сказали, что 9 школ будут готовы к сдаче в эксплуатацию. Сколько будет сдано школ в сентябре и сколько до конца года?».

Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства г. Шымкента: «Заказчик – «Самұрық-Қазына констракш», полностью отвечает за работу подрядного учреждения, определение технического авторского надзора, за эффективное распределение средств. Акимат города Шымкента, в том числе управление образования и строительства, в настоящее время мы прилагаем все усилия для того, чтобы своевременно завершить строительство всех школ».



На заседании были озвучены итоги проделанных работ управления образования, строительства и департамента по чрезвычайным ситуациям. Поделились в ответственных управлениях и предстоящими планами. Участники общественного совета высказали ряд предложений по повышению качества строительства многоэтажного жилья в Шымкенте и увеличению гарантийного срока.