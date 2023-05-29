Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

В Турции прошел второй тур президентских выборов. Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер заявил, что после обработки 99,43 процента бюллетеней Эрдоган получил 52,14 процента голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента.

Зарубежные коллеги начали поздравлять Эрдогана с победой, хотя официально итоги объявят 1 июня.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, после разрушительного землетрясения в Турции власть и авторитет Эрдогана пошатнулись. Оппозиция и мировые критики обвинили действующего президента в коррупции, ненадлежащем качестве строительства и медленной реакции при ликвидации последствий.

«Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган», — заявил тогда лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу. Позже он баллотировался в президенты. Но уже после первого этапа выборов стало понятно, что Эрдоган лидирует. Это же подтверждают подсчеты второго этапа голосования.

Эрдоган уже празднует победу, а вот проигравший Кемаль Кылычдароглу назвал выборы одним из самых несправедливых периодов в истории Турции.