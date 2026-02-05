Реклама
Тройняшки появились на свет в Шымкенте

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Шымкента

В городской больнице №2 Шымкента на свет появилась тройня. Многодетной мамой стала Гульбагира Отемисқызы 1995 года рождения. Новорожденных дома ждут еще четверо братьев и сестер.

Малыши — два мальчика и девочка — родились преждевременно на 31-й неделе беременности. Первые три дня они находились под наблюдением врачей в отделении реанимации новорожденных и получали дыхательную поддержку.

После стабилизации их перевели в отделение патологии новорожденных для дальнейшего ухода.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Шымкента

Сегодня тройняшки были торжественно выписаны домой: малыши набрали вес до 2300 граммов, развиваются стабильно, состояние матери также удовлетворительное.

