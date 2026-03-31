На главную Новости Шымкента Общество

Туроператоры получают лицензии через интегрированные цифровые системы

Редактор Юлия Машковская
Туризм
Иллюстративное фото

В Казахстане процесс выдачи лицензий на деятельность туроператоров полностью переведен в автоматический формат.

Ранее при подаче заявки заявителям требовалось предоставлять сканы документов, что увеличивало сроки рассмотрения и создавалo риски подделки. Сейчас все необходимые сведения подтягиваются напрямую из государственных информационных систем, без участия заявителя.

Автоматическая проверка охватывает:
• данные о сотрудниках, их образовании и трудовом стаже;
• сведения о недвижимости и правах на нее.

Для этого реализованы интеграции с ключевыми системами:
• Единая платформа высшего образования (ЕПВО) и Национальная образовательная база данных (НОБД) – информация об образовании;
• Единая система учета трудовых договоров (ЕСУТД, enbek.kz) – данные о трудовом стаже;
• Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН) – сведения земельного и правового кадастра.

Автоматизация позволила исключить бумажные и сканированные документы, сократить человеческий фактор и повысить прозрачность лицензирования.

До конца года планируется внедрить автоматическую проверку уплаты лицензионного сбора через интеграцию с налоговыми органами. Работы по дальнейшей цифровизации государственных услуг в сфере туризма продолжаются.

