Туроператоры получают лицензии через интегрированные цифровые системы

В Казахстане процесс выдачи лицензий на деятельность туроператоров полностью переведен в автоматический формат.

Ранее при подаче заявки заявителям требовалось предоставлять сканы документов, что увеличивало сроки рассмотрения и создавалo риски подделки. Сейчас все необходимые сведения подтягиваются напрямую из государственных информационных систем, без участия заявителя.

Автоматическая проверка охватывает:

• данные о сотрудниках, их образовании и трудовом стаже;

• сведения о недвижимости и правах на нее.

Для этого реализованы интеграции с ключевыми системами:

• Единая платформа высшего образования (ЕПВО) и Национальная образовательная база данных (НОБД) – информация об образовании;

• Единая система учета трудовых договоров (ЕСУТД, enbek.kz) – данные о трудовом стаже;

• Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН) – сведения земельного и правового кадастра.

Автоматизация позволила исключить бумажные и сканированные документы, сократить человеческий фактор и повысить прозрачность лицензирования.

До конца года планируется внедрить автоматическую проверку уплаты лицензионного сбора через интеграцию с налоговыми органами. Работы по дальнейшей цифровизации государственных услуг в сфере туризма продолжаются.