По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, за семь месяцев т.г. в результате несчастных случаев на производстве пострадало 817 работников, 93 из которых погибли.

Таким образом, уровень производственного травматизма вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 7 месяцев прошлого года пострадали 798 человек). При этом смертность от производственного травматизма снизилась на 17,7% (в 2020 году за аналогичный период на производстве погибли 113 человек).

Как и ранее, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 160 чел.), Восточно-Казахстанской (97 чел.), Актюбинской (62 чел.), Павлодарской (61 чел.), Костанайской (65 чел.), Туркестанской (44 чел.) областях и г. Алматы (47 чел.).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 134 чел. (19,4%) и строительной отрасли – 80 чел. (11,6%).