На предприятиях и учреждениях города Шымкент в прошлом году в результате 48 несчастных случаев пострадало 56 человек, 9 человек погибли.

В Шымкенте состоялось выездное заседание региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

В совещании приняли участие заместитель акима города Максут Исахов, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкент» Бауыржан Алтеев, представитель Конфедерации работодателей Республики Казахстан в городе Шымкент Альберт Толщин, председатели и работники профсоюзов, руководители государственных управлений и медиаторы.

По данным Международной организации труда, ежегодно в мире работники страдают от 270 млн несчастных случаев на производстве.

На предприятиях и учреждениях города Шымкент в прошлом году в результате 48 несчастных случаев пострадало 56 человек, 9 человек погибли. По показателю текущего года зарегистрировано 8 несчастных случаев, в которых пострадали 12 человек. По сравнению с отчетным периодом прошлого года показатели находятся в динамике снижения.

В рамках трехсторонней комиссии, на территории города, руководителями различных отраслей проводится большая работа по предупреждению социальной напряженности, трудовых конфликтов, недопущению задолженностей по заработной плате, снижению уровня травматизма на производствах.

На совещании были рассмотрены трудовые споры, выявленные в ходе мониторинга предприятий города Шымкент, возможные ситуации и задолженности по заработной плате, отчеты руководителей управлений в рамках жалоб и другие вопросы.

Кроме того, подписано региональное соглашение между акиматом города Шымкент, территориальным объединением профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкент» и объединением юридических лиц в форме ассоциации «Национальная конфедерация работодателей Республики Казахстан» на 2021-2023 годы.