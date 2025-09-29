С начала года в Шымкенте штрафовали 71 работодателя за нарушения

С начала года в Шымкенте зарегистрирован 41 несчастный случай на производстве. Четыре из них закончились трагически — погибли люди.

Специалисты называют основную причину — нарушение техники безопасности. Эти и другие острые вопросы обсудили на встрече по охране труда, где также говорили о рисках в сфере образования, условиях труда и ответственности работодателей.

Наиболее уязвимыми оказались коммунальный сектор, стройки и производственные площадки. Всего в ведомство поступило свыше 1200 жалоб, и почти половина — от работников сферы образования, особенно школьных учителей.

Серик Алиманов, заместитель руководителя Департамента Комитета госинспекции труда Минтруда РК по городу Шымкент: «Мы рассмотрели более 1200 обращений, 465 из них — от учителей. Преимущественно — это неправильно предоставленные отпуска, дисциплинарные взыскания. Примерно 80% жалоб удалось решить, по остальным — провели разъяснительную работу».

Для педагогов встреча оказалась особенно полезной. Представители системы образования получили информацию о правах работников, аттестации рабочих мест и юридической ответственности работодателей. Эксперты подчёркивают: независимо от профессии, каждый сотрудник должен пройти инструктаж по технике безопасности, а работодатель обязан это обеспечить.

Фахреддин Каратаев, председатель филиала Республиканского НИИ охраны труда:

«Наша задача — обучить специалистов в образовании и производстве, выдать им соответствующие сертификаты. Сегодня многие открывают ИП, ТОО, начинают работать без подготовки, получают «бумажные» сертификаты, не проходя обучение. Это приводит к конфликтам между работодателями и сотрудниками. Мы стараемся донести всю важную информацию».

Оценить эффективность встречи учителя смогут сами. А мы тем временем обратились к трудовой инспекции с вопросом — почему всё же происходят несчастные случаи? Ответ тревожит: формальные правила есть, но их либо игнорируют, либо выполняют поверхностно. Особенно часто нарушения выявляются у субподрядчиков.

Серик Алиманов, заместитель руководителя Департамента Комитета госинспекции труда Минтруда РК по городу Шымкент: «При работе с субподрядчиком именно он становится работодателем. Он обязан заключить договор с работником. Но и сами сотрудники должны проявлять инициативу, отстаивать свои права. К сожалению, многие просто соглашаются на объём работ, а потом уже обращаются с жалобами. Такие споры решаются только в суде — по договору оказания услуг».

Трудовая инспекция Шымкента с начала года провела 246 проверок. По результатам — 71 организация привлечена к ответственности. Сумма штрафов составила 13 миллионов тенге, из которых более 10 уже взысканы в бюджет. Но главная задача — не штрафовать, а предотвратить трагедии. И для этого требуется не только контроль, но и ответственность — как со стороны работодателей, так и самих работников.