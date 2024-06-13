За что водителей такси будут отстранять от работы

В минтранспорта Казахстана рассказали при каких обстоятельствах водителей такси будут отстранять от работы.

В официальном сообщении сказано, если водитель нарушит скоростной режим три или более раз, то у него отнимаются права возить пассажиров. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров.

«Прежде чем садиться за руль, он должен соблюдать режим сна. Т.е. если водитель восемь часов проработал, то следующие восемь часов он не работает», — говорится в сообщении.

Кроме того, всех водителей обяжут проходить медосвидетельствование. Все эти нормы содержатся в меморандуме, подписанном министерством транспорта с крупными агрегаторами такси «Яндекс GO» и InDrive.