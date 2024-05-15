Водителей большегрузов оштрафовали почти на 100 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте водителей большегрузных машин оштрафовали почти на 100 миллионов тенге.

Они чаще стали наносить вред дорожному полотну, сообщили в Инспекции транспортного контроля, передает 24KZ.

С начала года специалисты выявили 827 нарушений. Чтобы сократить их количество, мобильные группы усилили контроль. На выезде из города они взвешивают транспорт, и в случае чрезмерной загруженности водителю выписывают штраф. Специалисты говорят, что под многотонными машинами с перевесом асфальт буквально рассыпается. А ремонт городских дорог обходится бюджету недёшево.

«В этом году на 15-20% увеличилось превышение габаритных параметров. Выявили отсутствие специального разрешения. Также выявлены нарушения у иностранных перевозчиков», — говорит Нуржау Асылбеков, ведущий специалист инспекции транспортного контроля по г. Шымкенту.

«Нагрузки сверх нормы влияют негативно. Особенно в нашем южном регионе. Появляются дефекты в виде колейности, а также не выдерживает конструкция, появляются трещины. Со временем при проникновении воды в конструкцию появляются проломы», — говорит Лутфулла Кенжаев, инженер филиала национального центра качества дорожных активов.