Национальный Антифрод-центр поможет жителям Шымкента защитить свои деньги

В Шымкенте, как и по всей стране, Национальный Банк Казахстана информирует граждан о принятии новых законодательных поправок, направленных на усиление защиты населения от мошеннических операций на финансовом рынке.

Основное внимание уделено расширению функционала Национального Антифрод-центра, повышению эффективности его работы, а также упрощению процедуры возврата средств гражданам, пострадавшим от противоправных действий.

Теперь вернуть деньги, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно будет быстрее — достаточно уведомления следственных органов с санкции прокурора.

Если ранее для этого требовалось судебное решение, то новые нормы позволяют сократить сроки возврата средств.

Для жителей Шымкента и других регионов это означает большую защиту и возможность быстрее восстановить справедливость.

Кроме того, при Национальном Антифрод-центре формируется база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, использованных в незаконных схемах.

Это позволит банкам и другим финансовым организациям быстрее выявлять угрозы и предупреждать граждан о рисках.

Важно, что для жителей Шымкента, чьи счета временно блокируются по подозрению в мошенничестве, сохранён доступ к социальным выплатам — пенсиям, пособиям, стипендиям и зарплатам. Это решение исключает возможность ущемления прав добросовестных граждан.

Также изменились сроки блокировки подозрительных операций: теперь они увеличены с трёх до пяти рабочих дней. Это позволит более тщательно анализировать финансовые транзакции и предотвращать попытки незаконного вывода средств.

Особое внимание уделено борьбе с так называемым «дропперством» — передачей личных данных банковских карт или счетов мошенникам.

В Казахстане, включая Шымкент, вводится уголовная ответственность за такие действия.

Для усиления работы Антифрод-центр интегрируется с базами генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерства цифрового развития, а также с мобильными операторами.

В будущем в Шымкенте и других регионах будет внедрён искусственный интеллект, который позволит автоматически определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы ещё на межбанковском уровне.

Сегодня к системе подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телекоммуникационные компании и государственные органы.

С момента запуска в 2024 году Антифрод-центр зафиксировал более 80 тысяч инцидентов, заблокировав мошеннические операции на сумму около 3 миллиардов тенге, что подтверждает эффективность внедрённых мер в Шымкенте и по всей стране.