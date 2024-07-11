Готовы ли детские лагеря Шымкента принимать детей?

Летним оздоровительным отдыхом будут охвачены больше 230 тысячи шымкентских школьников.

Данные озвучила главный педагог города. По словам Нургуль Шамшиевой, 18 тысяч детей планируют отправить отдохнуть в загородные лагеря. Сейчас там уже успели хорошо провести время 1362 школьника. На первом месте — обеспечение безопасности подростков. Поэтому всех воспитателей и вожатых тщательно проверяют на должную квалификацию.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Мы качественно отбирали специалистов, которые будут работать в лагерях. Мы проверяли сотрудников, которые будут работать и на судимость. Все прошли проверку».

Кроме того, специалисты управления образования и детский омбудсмен проверили столовые в детских оздоровительных лагерях. Нарушений эксперты не обнаружили.

Конечно, на лето можно отправить ребенка в летний лагерь, но не все родители хотят отпускать от себя детей далеко и надолго.

«Я не могу отпустить своих маленьких детей. Но отправила детей постарше, им понравилось туда ходить. Но я слышала, что в других регионах лагеря нехорошие», «Лучше отправить детей в лагерь, но не все могут, все зависит от социального статуса человека», «Нет, я не хочу отправлять своих детей в лагерь. Я боюсь, потому что моему сыну 16 лет. У него переходной возраст»,— говорят жители Шымкента.

О том, что нужно обеспечить детскую безопасностью, говорят и сотрудники ДЧС. По данным спасателей, летом дети часто попадают в опасные ситуации, потому что у них много свободного времени. Чтобы не допустить трагедии, эксперты проводят разъяснительную работу с родителями и напоминают, что подросткам следует уделять больше внимания и разъясняют меры предосторожности.

Еркин Отаргалымулы, и.о. начальника ДЧС г. Шымкента:

«К сожалению, за последние три месяца зарегистрированы несчастные случаи с участием детей, пренебрежение детьми, отсутствие должного присмотра со стороны родителей. Мамы и папы, уделяйте больше внимание своим детям».

Летний оздоровительный отдых шымкентские школьники проведут в 9 лагерях. И независимо от того, в какой лагерь отправить ребенка, летние каникулы для детей станут временем новых открытий и незабываемых впечатлений. Летние лагеря помогут развить таланты, улучшить здоровье и подарить массу положительных эмоций.