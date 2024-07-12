Спонтанная проверка детских лагерей и что из этого вышло?

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил 2 детских лагеря, один из которых стал объектом нашумевшего спецрепортажа телеканала Отырар.

На официальной странице акимата Шымкента вышла публикация о том, что глава города наведался в гости в детский лагерь «Үш бұлақ», что находится в жилом массиве Сайрам и на данный момент принял 112 детей из двух детских домов Шымкента. Делегация местной администрации, а именно аким города, компетентное в данном вопросе Управление образования и еще ряд чиновников прошлись по территории лагеря, проверили условия проживания, спустились в столовую. Нарекания были.

Нургуль Шамшиевой, руководителю Управления образования Шымкента, дали поручение взять на жесткий контроль досуг детей, обеспечить полную безопасность нахождения в детских лагерях города.

За дополнительной информацией мы обратились в Управление внутренней политики и получили вот такое видео. Это спальные места детей, где факт нарушения налицо. Не соблюдены правила расстановки кроватей, между ними нет свободного пространства, тогда как по нормам расстояние между кроватями должно быть не менее 65 см.

Как сообщило руководство лагеря, кровати сдвинули временно, сейчас в лагере идет пересменка. Уезжают и поступают дети. Чиновники прошли уже в другие комнаты и вот так они выглядели.

Дети в лагере не упустили возможности сфотографироваться с «почетными гостями». Все эти фото-видеоматериалы успешно были опубликованы на официальной странице Габита Сыздыкбекова.

К слову, как нам стало известно, аким Шымкента перед лагерем «Үш бұлақ»проехал и в нашумевший детский лагерь Аксу, однако этот момент пресс-служба акима по неизвестным причинам освещать не стала.

Напомню, неделей ранее съемочная группа посетила государственный лагерь, где на данный момент отдыхают 200 детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Мы стали свидетелями нарушения правил пожарной безопасности и антисанитарии на кухне. Директор лагеря Аксу в свою очередь признался, что здание построено в 1984 году и с того времени ни разу не выделяли денег на капитальный ремонт. Сами дети показывали сломанные кровати, тесные комнаты и признались, что в комнатах очень душно, не открываются окна и не работают кондиционеры. Полный выпуск можно увидеть тут.

Итак, по итогам проверки, которая состоялась вчера, 12 июля, Габит Сыздыкбеков сказал, что рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт лагеря.

Подняли еще один вопрос. Огромная территория лагеря простаивает 10 месяцев в году и принимает детей только в два летних месяца из-за проблем с электричеством и водоснабжением. В связи с этим поручено изучить вопрос о возможности улучшения условий, достаточного финансирования, организации круглогодичного досуга для детей. Чем закончится данная история, как решится вопрос и решится ли вообще, внесут ли поправки в бюджет на следующий год с учетом средств для капремонта лагеря, покажет время. А мы будем следить за развитием событий.