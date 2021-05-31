В период летних перевозок, с 3 июня 2021 года, АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительную услугу. Для удобства пассажиров организован трансфер автобусами.

Для этого, при посадке в автобус в Шымкенте и Сарыагаше, пассажиру необходимо предъявить водителю распечатанный или электронный железнодорожный билет.

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Автобусы с логотипом АО «Пассажирские перевозки» будут ожидать пассажиров на парковочной зоне железнодорожного вокзала Шымкента и в курортной зоне Сарыагаш.

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Стоимость проезда — 1800 тенге в одну сторону. Детям до 7 лет бесплатно.

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В случае возникновения вопросов просим пассажиров обращаться в справочную службу «105», а по вопросам качества услуг звонить на единый круглосуточный контакт-центр «1433».