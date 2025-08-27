В Туркестанской области вернули в госсобственность почти миллион гектаров земли

В Туркестанской области с начала года государству вернули более 60 тысяч гектаров сельхозземель. До конца года планируется изъять ещё около 50 тысяч. Часть участков собственники отдали добровольно, часть — по решению суда.

За последние три года в регионе в госсобственность возвращено почти миллион гектаров сельхозугодий. В 2022 году изъяли 520 тысяч гектаров, в 2023-м — около 330 тысяч. В 2024 году вернули более 70 тысяч гектаров, а в 2025-м до конца года планируют ещё 110 тысяч.

Об этом сообщили на заседании в акимате области.

Ергали Тилеген, руководитель управления земельных отношений Туркестанской области: “Вопрос возврата земель ведётся по двум направлениям. Первое — выполнение республиканского задания по возврату 110 тысяч гектаров. Второе — работа региональных групп, которые выявили свыше 220 тысяч гектаров, подлежащих возврату. Дополнительно ещё 148 тысяч гектаров возвращается через земельную инспекцию и департамент”.

По словам главы управления, из запланированных 110 тысяч гектаров уже вернули более 60 тысяч. Из них 24 тысячи гектаров собственники отдали добровольно. Остальные изъяты в судебном порядке — либо за нарушение условий договора, либо для государственных нужд. В Толебийском и Шардаринском районах процесс возврата земель, по словам чиновников, нужно ускорить.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: “Поручаю активизировать работу по возврату неиспользуемых сельхозземель. Необходимо проводить системный мониторинг, предоставлять отчёт каждую неделю и подготовить детальную карту общих пастбищ”.

Общий земельный фонд области составляет более 11 миллионов гектаров. Однако часть сельхозугодий до сих пор пустует или используется с нарушением закона. Все такие участки будут возвращены в госсобственность.