Об этом в Инстаграм сообщил заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

Сегодня в 8 утра был на объекте по строительству дорожной развязки на пересечении по. Кунаева и ул. Рыскулова. В связи со строительством 43 земельных участка попадают под изъятие.

Маулен Айманбетов поручил подготовить необходимые документы для вынесения решения. По его словам, эту работу необходимо ускорить, так как скоро начнется строительство.

А в мкр. Шымсити под изъятие под госнужды попадают 130 земельных участков.

Заместитель акима поручил провести необходимую работу (в том числе и разъяснительную) с владельцами участков.