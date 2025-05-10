В Шымкенте новорождённому провели несколько сложных операций

14 марта 2025 года в Шымкентском городском перинатальном центре родился мальчик с массой тела 3255 граммов. Из-за крайне тяжёлого состояния он был сразу переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

По информации медиков, у ребёнка диагностирован врождённый порок развития кишечника — атрезия, сопровождавшаяся кистозным образованием, которое впоследствии разорвалось. Это привело к развитию перитонита — гнойного воспаления брюшной полости. Также у младенца выявили орхоэпидидимит — воспаление правого яичка.

Хирурги в экстренном порядке провели несколько сложных вмешательств: удалили поражённый участок кишечника, сформировали новый кишечный анастомоз, а также вывели энтеростому — искусственное отверстие для выведения кишечного содержимого. В область яичка был установлен дренаж. Операцию провёл неонатальный хирург перинатального центра Ержан Байдуллаев.

Известно, что ребёнок появился на свет на 38-й неделе беременности путём кесарева сечения. У новорождённого также были диагностированы внутриутробная инфекция и гемолитическая болезнь.

После курса интенсивной терапии и лечения в отделении неонатальной хирургии ребёнок был выписан домой. Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное.